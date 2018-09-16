В Приморье кандидат от КПРФ впереди во втором туре выборов

Во втором туре выборов губернатора в Приморском крае, после подсчета 50% бюллетеней кандидат от КПРФ Андрей Ищенко опережает на 7 процентов своего соперника от "Единой России", временно исполняющего обязанности главы региона Андрея Тарасенко.

Ищенко уверенно лидирует во всех районах Владивостока, где его поддержали около 60% избирателей. Тарасенко получает около 60% голосов в Уссурийске — втором по численности населения городе края. Второй тур в Приморье стал возможен после того, как в единый день голосования 9 сентября ни один из кандидатов не сумел заручиться поддержкой половины избирателей.

Росийские СМИ, ссылающиеся на источники в органах власти, называют сегодняшний результат "неожиданным".