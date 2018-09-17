Скандал на выборах в Приморье. Кандидат от КПРФ объявил голодовку

Кандидат в губернаторы Приморского края от КПРФ Андрей Ищенко объявил утром 17 сентября бессрочную голодовку в знак протеста против результатов подсчета голосов во втором туре выборов. Накануне при подсчете голосов Ищенко лидировал, опережая кандидата от Единой России Андрея Тарасенко на 5 процентов после обработки 95,74 процента голосов, но последний неожиданно вырвался вперед после обработки 99,03 % бюллетеней. Ищенко призвал своих сторонников начать бессрочную забастовку и прийти на центральную площадь Владивостока.

В Приморье в это воскресенье состоялся второй тур выборов губернатора. Кандидат от "Единой России" Андрей Тарасенко выигрывает после обработки 99,03% голосов. Он набирает 49,02%, его соперник Андрей Ищенко – 48,56%. После обработки 95% голосов Ищенко выигрывал с заметным отрывом – 51,6% против 45,8%. КПРФ уже объявила о массовых приписках Тарасенко на некоторых избирательных участках.

О том, что он начинает бессрочную голодовку, Андрей Ищенко объявил в своем аккаунте в Facebook и призвал своих сторонников собраться у здания краевой администрации, на площади Борцов за власть Советов. К 18:00 местного времени (11 утра по московскому времени ) там собралось около 500 человек, также на площади можно заметить три машины с бойцами Росгвардии, сообщает корреспондент издания "Сибирь. Реалии" с места событий. Люди держат плакаты: "Долой! наперсточников крайизбиркома", "Ищенко наш губернатор" и другие.

Перед началом митинга Андрей Ищенко ответил на несколько вопросов корреспондента "Сибирь. Реалии".

- Вы считаете, что победу у вас украли?

- Да, абсолютно верно!

- На ваш взгляд, речь о местном экспромте или все-таки это было сделано с одобрения Кремля?

- Вчера вечером Геннадий Андреевич Зюганов звонил Элле Памфиловой, говорил, что у нас тут подвозы и фальсификации. Она ответила, что никак не может повлиять на крайизбирком наш, что он вышел у нее из под контроля, это были ее слова. В нескольких регионах был запланирован второй тур выборов, но только у нас его назначили через неделю! Это было сделано специально, чтобы оппозиционный кандидат не успел мобилизовать своих избирателей.

- Можно поверить, что они вышли из-под контроля ЦИК, но вот в то, что они действуют, не взирая на мнение администрации президента – в это поверить уже сложнее…

Ребята из "Единой России" закрывались с ней в кабинете, разговаривали с ней, она оттуда выходила то бледная, то красная

- Я думаю, что в администрации президента работают грамотные специалисты и дать команду на фальсификацию как минимум 30 тысяч в Приморском крае – это нужно быть какими-то камикадзе. Я сам был ночью в крайизбиркоме, наблюдал за ходом голосования, и там оказывали давление на председателя крайизбиркома Татьяну Гладких ребята из "Единой России". Они закрывались с ней в кабинете, разговаривали с ней, она оттуда выходила то бледная, то красная. Давили на нее. Это было видно.

- Какую реакцию на произошедшее в таком случае вы ждете от Москвы?

- Мы сейчас готовим жалобу по просьбе Памфиловой от моего имени, где укажем все фальсификации. Причем не голословно, у нас есть итоговые копии протоколов, которые были наглым образом переписаны. Но они выходят с уникальным кодом, и их подделать невозможно. Они рассчитывали, что мы не будем оказывать сопротивления и просто сдадим им территорию. Уже достигнута, я так понял, негласная договоренность между Зюгановым и Памфиловой, что она направляет сюда комиссию по проверке. В частности, речь идет об Уссурийске, где было сфальсифицированы результаты примерно на 80 очень крупных избирательных участках. Надеемся, что органы, в частности, Следственный комитет, будут подключаться.

- Если вы уверены, что СК и ЦИК отреагируют адекватно и предпримут все необходимые действия, зачем тогда голодовка и массовый митинг, на который вы созвали сторонников? Чье внимание вы хотите привлечь?

- Федерального центра. У нас во втором туре явка составила 35 процентов. Конкретно за меня проголосовало около 260 тысяч. А если добавить то, что было украдено, то и порядка 290 тысяч. Я не имею право подводить этих жителей Приморского края, считаю, что нужно максимально привлекать внимание, потому что эти выборы показали, что народ в Приморском крае начал думать. Думать как гражданское общество. Но сегодняшняя ночь и утро показали, что выборный процесс и в целом государственность России сейчас подрываются. Потому что бандиты из 90-х, богатые бизнесмены, приватизировали партию власти в Приморском крае и творят внутри нее, что хотят.

- Почему все же столько людей проголосовало не за выдвиженца партии власти, не за ставленника президента?

- У нас было протестное голосование, это было связано с пенсионной реформой. Я высказался жестко против нее. А врио губернатора Тарасенко поддержал. И наше Законодательное собрание в первом чтении приняло этот законопроект. Кроме того, у нас в Приморье важно землячество, то есть, ты должен быть именно с территории. До этого был губернатор Миклушевский, который не пробыл и пяти лет. Ему дали орден и сняли, он уехал отсюда. Андрей Владимирович Тарасенко - человек в свой специальности грамотный, он занимается портовым хозяйством. Он и рожден во Владивостоке. Но его не приняли за своего. А я местный. Ну, а мы к тому же провели довольно яркую избирательную кампанию – по соцсетям, на телевидении, большое количество встреч с избирателями было.

- Что может остановить ваши протестные акции, чего именно вы добиваетесь?

- Четкого отклика от ЦИК России. Мы считаем, что такие города, как Уссурийск, Артем, частично Находка, одна территория во Владивостоке – все участки там должны быть пересчитаны. У нас разница с Тарасенко 2700 голосов, если мы подадим исковые заявления и будут ликвидированы нарушения по этим участкам, губернатором признают меня.

- То есть, вы будете голодать, пока вас не признают губернатором, я правильно понимаю?

- Можно сказать и так.

Среди тех, кто сегодня вышел на площадь Борцов за власть советов во Владивостоке, немало молодежи. Журналистка и фем-активистка Катя Фёдорова так объяснила корреспонденту "Сибирь.Реалий" свою мотивацию:

– Я вышла на площадь, потому что именно здесь в реальном времени свершается история. После президентских выборов у власти возникла иллюзия, что с голосами можно делать вообще все, что угодно. Можно не заморачиваться с элегантными вбросами, а просто добавить с десяток процентов за своего кандидата. Эта игра оказалась настолько грязной, что привлечет внимание абсолютно всех и заодно многим откроет глаза. Я хочу пользоваться своим избирательным правом. Я хочу, чтобы моих кандидатов допускали до выборов. И я думаю, что именно сегодня у нас есть шанс быть услышанными и дать начало переменам.

Как развивались события

Поздно вечером в воскресенье депутат думы Владивостока Наталья Кочугова сообщила в своем аккаунте на Facebook, что в Уссурийске пытаются сфальсифицировать итоги голосования на 15 избирательных участках.

Позже член избирательной комиссии с правом совещательного голоса Александр Самсонов сообщил, что по данным штаба Андрея Ищенко, сфальсифицированы результаты на 22 участковых избиркомах в Уссурийском городском округе. При этом результаты 10 из этих участков, по словам Самсонова, изменены уже после введения протоколов в систему ГАС "Выборы", сообщает портал VL.RU.

На Youtube был опубликован ролик, записанный в помещении территориальной избирательной комиссии (ТИК). Из видео следует, что шесть участковых комиссий привезли "переделанные" протоколы и минуя (ТИК), загрузили их в систему ГАС "Выборы". Этому способствовал глава Уссурийска Евгений Корж. При этом членов ТИК, чтобы не мешали, заперли в помещении.

ТИК города Артема отказывался выдавать протокол наблюдателям от КПРФ – они и члены комиссии от компартии, начали голодовку. Члены ТИК ушли, оставив голодающих в помещении, так и не выдав протоколы.

Движение "Голос" призывало провести повторный подсчет голосов на втором туре выборов губернатора Приморья. В сообщении говорится, что есть обоснованных подозрений в административном вмешательстве в процесс подведения итогов голосования. Поэтому необходимо открытое рассмотрение всех жалоб и повторный подсчет голосов по участкам, где были введены в систему ГАС "Выборы" повторные протоколы и где выявлено аномальное распределение голосов. Есть ряд участков, где действующий глава региона получил 90-100% голосов, при этом на соседних участках его результаты не превышают 30%.

Координатор наблюдателей в Приморском крае, активист "Открытой России" Руслан Гутов обвинил несколько ТИКов в попытке изменить результаты выборов. Председатели комиссий в Артеме, Уссурийске и Находке отказываются выдавать копии протоколов представителям КПРФ и не вводят данные в ГАС "Выборы", в городе Артем руководство ТИК сбежало из здания с документами, не составив итогового протокола, сообщило "МБХ медиа" со слов Гутова.

Хабаровские коммунисты выразили солидарность с Андреем Ивченко. Они планируют провести протестные акции, чтобы поддержать однопартийца и потребовать пересмотреть итоги подсчета голосов на выборах главы Приморья.

Реакции ЦИК, "Единой России" и Кремля

Глава Центральной избирательной комиссия РФ Элла Памфилова заявила, что итоги выборов губернатора в Приморье не будут подводится, пока ведомство не рассмотрит все жалобы, поступившие в ходе голосования и подсчета голосов.

В свою очередь, штаб кандидата от "Единой России" Андрея Тарасенко считает, что были нарушения со стороны соперника. По словам представителя штаба, около 24 тысяч голосов избирателей в ходе второго тура выборов было куплено в пользу Андрея Ищенко.

Пресс-секретарь президента Владимира Путина заявил, что Кремль наблюдает за ходом выборов в Приморье. "Пока ориентируйтесь на все заявления из ЦИК, главное это ЦИК, – сказал Дмитрий Песков. – Мы пока также наблюдаем".

Мнения экспертов

Глава центра экономических и политических реформ политолог Николай Миронов считает, что власть "пошла на беспредел", потому что у нее просто не было другого выхода.

Власть бездумно тратит свои рейтинги, хотя они ей еще не раз понадобятся

– Технологически кампания была проведена очень не качественно, уповали на быстроту второго тура и поддержку президента, по содержанию ничего не сделали и не учли высокий градус протеста в регионе, – объясняет Миронов. – В итоге спохватились поздно и, так как регион стратегически значимый, то решили пойти по беспределу. Но это, конечно, не выход, так как в итоге это только подстегнет протестные настроения, и не только в Приморье. Также нанесен сильный удар по легитимности власти, избиркомов и самих выборов. Власть бездумно тратит свои рейтинги, хотя они ей еще не раз понадобятся.

По мнению Миронова, сейчас КПРФ стоит перед довольно жестким выбором: или остаться "системной" оппозицией, но тогда от партии отвернется и уйдет протестный электорат, поверивший ей, или доказать свою дееспособность и право на политическое будущее. Но это значит, что придется пойти на конфликт с "системой".

– Думаю, КПРФ попробует "додавить" – в этом случае ей обязательно нужно добиваться победы. В судах это вряд ли получится, но у партии есть возможности для мобилизации своих сторонников, она может устраивать акции на улицах, – полагает Миронов. – Впрочем, чтобы остаться в системном поле, сильно "жестить" КПРФ, скорее всего, не будет.

Политолог Аббас Галлямов считает, что КПРФ обязательно надо воспользоваться ситуацией.

– Эта ситуация – подарок для коммунистов. Даже если они не сделают Ищенко губернатором, они все равно укрепят свой имидж главных соперников режима, – говорит Галлямов. – В ситуации растущих протестных настроений это гарантирует КПРФ усиление их позиций в долгосрочном плане. Сейчас каждый скандал будет работать на них.

Политолог Наталья Коломейцева отмечает, что авторитет Путина не смотря на протестное голосование чрезвычайно высок:

– Подчеркну сразу: Приморье не окрасилось в красный цвет. Это заблуждение, которое наверняка сейчас начнут "прокачивать" некоторые политтехнологи, чтобы привлечь в регион дополнительные средства на свою работу. Хотя для меня однозначно такие итоги говорят, наоборот, о том, что авторитет Путина невероятно высок, раз при всех вводных, люди поддержали Тарасенко. Конечно, это было протестное голосование, но лишь частично. В первом туре оно было только протестным, направленным на привлечение внимания Путина к проблемам региона. В втором туре к протестному голосованию присоединился уже личный рейтинг Ищенко, рождённый антирейтингом Тарасенко, который умудрился заработать его буквально за неделю между первым и вторым туром. Выступление на госсовете перед президентом страны, неумение донести до избирателя даже позитивных инициатив, в том числе и федеральной власти, от доктора наук, коим позиционировали его пиарщики, никто ожидать не мог и простить, конечно, тоже. Добавили масла в огонь и бестолковые пиарщики врио губернатора, которые последние два-три дня поднимали явку среди людей, которые никогда не ходят на выборы. Зачем? Одному Богу известно. Мой супруг - очень опытный политолог, всегда говорит политикам: "Вам лучше не знать, что думают о вам избиратели. Вы этого не переживёте!" Горе-пиарщики добились своего, эти люди пришли и вот итог, получили ещё большее разочарование, волна которого пока только поднимается, потому как ситуация ещё, к сожалению, не разрешилась. Технологически это конечно полный провал Тарасенко и его команды, - считает Коломейцева.