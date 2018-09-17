Навальный призвал поддержать протесты после выборов в Приморье

Алексей Навальный призвал россиян поддержать протесты против фальсификации результатов губернаторских выборов в Приморье, предложив присоединяться к акциям во Владивостоке и проводить их в своих городах.

Оппозиционер подчеркнул, что именно кандидат от КПРФ Андрей Ищенко должен стать губернатором, поскольку за него проголосовали люди, и что нужно "забыть сейчас про идеологические различия".

Навальный также призвал не верить заявлениям главы ЦИК Эллы Памфиловой, назвав ее "лживой ведьмой".

Сегодня во Владивостоке состоялась стихийная акция, участники которой выступили против результатов второго тура выборов губернатора Приморья. По предварительным результатам, на них победил кандидат от "Единой России" Андрей Тарасенко. Ищенко, лидировавший до самого окончания подсчета голосов, заявил о вбросе бюллетеней в пользу своего соперника и объявил голодовку.

Кандидат от КПРФ выразил уверенность, что если в таких городах, как Уссурийск, Артем и частично Находка, а также на одной территории во Владивостоке пересчитают голоса, губернатором объявят его, а не Тарасенко.

Сегодняшний митинг во Владивостоке собрал более тысячи человек. Его участники выразили готовность продолжать протест. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов пообещал провести 22 сентября всероссийскую акцию.

Глава ЦИК РФ Элла Памфилова заявила, что выборы в Приморье состоялись, но ведомство признает их итоги только по окончании подсчета голосов 22 сентября. В ответ на заявления о нарушениях Памфилова пообещала направить в регион специальную комиссию.