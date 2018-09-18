Россия обвинила Израиль в крушении военного Ил-20 в Сирии

Министерство обороны России подтвердило гибель 15 военнослужащих, которые находились на борту сбитого над Средиземным морем Ил-20, и обвинило в этом Израиль.

Официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков назвал произошедшее "намеренной провокацией израильских летчиков". Именно они, как утверждает Конашенков, подставили под удар российский самолет, поскольку не предупредили о готовящихся ударах по Сирии. В Минобороны заявили, что оставляют за собой право на "адекватные ответные действия в отношении Израиля".

В Совете Федерации России также возложили ответственность за крушение Ил-20 на израильскую авиацию. В Госдуме призвали к "жесткому и быстрому ответу".

Израиль на эти заявления пока не ответил.

Российский Ил-20 был по ошибке сбит сирийскими силами противовоздушной обороны. Это произошло вчера вечером во время отражения удара израильской авиации по объектам в сирийской провинции Латакия.

Израиль регулярно наносит удары по объектам войск сирийского президента Башара Асада. При этом Россия – главный союзник Асада. В последнее время российская авиация участвует в бомбардировках провинции Идлиб, где остаются вооруженные повстанцы. Международное сообщество выступает против наступления в регионе.