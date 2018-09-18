Сторонника Навального задержали по пути на митинг во Владивостоке

Во Владивостоке полиция задержала координатора местного штаба Навального Владимира Дубовского. В дежурной части МВД корреспонденту "Сибирь.Реалии" отказались назвать причину. Известно, что он вместе с другими гражданскими активистами шел на митинг коммунистической партии против результатов выборов губернатора Приморского края. Об этом сообщила "Медиазона" со ссылкой на сторонника "Открытой России" Дмитрия Гультяева. Оппозиционера отвезли в отдел полиции №4.

На странице штаба в соцсети "ВКонтакте" есть информация о том, что завтра у Дубовского должен состояться суд. Его обвиняют в оскорблении сотрудника полиции. 12 июня этого года он был задержан на конференции "Открытой России" во Владивостоке, где присутствовал в качестве гостя. Гражданского активиста посадили на 15 суток за "неподчинение требованиям полиции". По версии следствия, 13 июня глава штаба Навального оскорбил дежурного, находясь в камере.

Сам Дубовский утверждает, что никого не оскорблял, напротив, оскорбляли его и других задержанных. Связано ли сегодняшнее задержание и завтрашнее судебное заседание, неизвестно.

Во Владивостоке второй день проходят акции протеста, участники которых выступают против результатов второго тура выборов губернатора Приморья. Кандидат от КПРФ Андрей Ищенко, лидировавший почти до самого окончания подсчета голосов, заявил о вбросе бюллетеней в пользу своего соперника и призвал к протестам. Митинг во Владивостоке собрал более тысячи человек. Его участники выразили готовность и дальше проводить подобные акции.

Во вторник после подсчета 100 процентов бюллетеней стало известно, что соперник Ищенко – единоросс Андрей Тарасенко – все равно выигрывает с небольшим перевесом. Официально подсчет голосов закончится 22 сентября. Андрей Ищенко уже заявил, что будет оспаривать победу Тарасенко.

Поддержать протесты в Приморье в понедельник призвал оппозиционер Алексей Навальный. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов ранее заявил о намерении провести 22 сентября всероссийскую акцию против результатов выборов в Приморье.