Посольство России пожаловалось на отказы во въезде в Израиль

Посольство России в Тель-Авиве пожаловалось на участившиеся случаи отказа россиянам во въезде в Израиль. Об этом сообщает РИА "Новости". Собеседник агентства также заявил, что на границе с россиянами якобы грубо обращаются.

За 2017 год Израиль отказал во въезде около полутора тысячам россиян. При этом только за первую половину текущего года, по данным израильской газеты "Гаарец", таких случаев было более двух тысяч. Издание объясняет это ростом числа обращений за политическим убежищем. Таким образом россияне якобы пытаются продлить срок пребывания в Израиле.

В посольстве России отметили, что получили письмо от израильской стороны с разъяснением ситуации, но российских дипломатов оно не устроило.