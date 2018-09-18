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Китай ответит Соединённым Штатам на новые пошлины

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Пекин примет ответные меры на введение Соединёнными Штатами новых пошлин на импорт китайских товаров. Об этом говорится в заявлении министерства коммерции Китая.

В ведомстве отметили, что глубоко сожалеют о решении Вашингтона. В заявлении отмечается, что введение новых пошлин поставило под вопрос проведение китайско-американских торговых переговоров.

Сегодня президент США Дональд Трамп подписал указ о введении 10-процентных пошлин на товары из Китая на сумму более 200 миллиардов долларов. Они начнут действовать с 24 сентября.

Ранее, 15 июня Вашингтон анонсировал пошлины на импорт из Китая товаров на в размере 25 процентов на сумму 50 миллиардов долларов. Пекин ответил зеркально.

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