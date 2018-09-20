Рынок запреты обойдет. Защищают ли в России права "предпенсионеров"

Государственная дума России 20 сентября приняла во втором чтении законопроект о защите прав граждан "предпенсионного возраста", первое рассмотрение этого документа состоялось всего неделю назад. Законопроект предусматривает уголовную ответственность за увольнение тех, кому до пенсии осталось меньше пяти лет.

О такой мере говорил президент России Владимир Путин в своем обращении по поводу предстоящего в стране повышения пенсионного возраста. Сам Путин и внес на рассмотрение Думы соответствующие поправки к Уголовному кодексу. Государственные средства массовой информации в России интерпретируют закон как один из способов "смягчения" правительственного варианта пенсионной реформы.

Всегда на меры государственного вмешательства рынок находит свои ответы.

"Необоснованный отказ в приеме на работу лица по мотивам достижения им предпенсионного возраста, а равно необоснованное увольнение с работы такого лица по тем же мотивам наказывается штрафом в размере до 200 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 18 месяцев либо обязательными работами на срок до 360 часов", – сказано в принятом в первом чтении проекте закона. Под "предпенсионным возрастом" понимается "период продолжительностью до пяти лет, предшествующий назначению гражданину страховой пенсии по старости в соответствии с пенсионным законодательством РФ". Эту трактовку Путин предложил в своем телеобращении по поводу реформы пенсионной системы 29 августа. С принятием закона "предпенсионный возраст" впервые превратится в юридический термин.

По мнению первого заместителя главы думской фракции единороссов Андрея Исаева, новая статья в Уголовном кодексе будет иметь "профилактический" характер: "Это своеобразный стоп-сигнал. Мы переводим возрастную дискриминацию из проступков, каким она была до сих пор, в разряд преступлений. Это означает, что те, кто совершает подобные действия, должны понимать, что общество и государство рассматривает их как преступников". Андрей Исаев уверен, что это должно будет сформировать иное отношение в целом к работникам предпенсионного возраста.

Сергей Марков, директор Института политических исследований, пошел еще дальше – он предложил "расширить" предпенсионный возраст до десяти лет. Правда, Марков считает, что ответственность за незаконное увольнение "предпенсионеров" не должна быть уголовной. "Сверхтяжесть наказания – она от бессилия. Это должна быть системная работа с работодателями", – заявил Марков в интервью "Комсомольской правде".

Действительно ли закон, вводящий уголовную ответственность за необоснованное увольнение сотрудников "предпенсионного возраста" защитит их права? Мнение экономиста, профессора Европейского университета в Петербурге Дмитрия Травина:

Депутаты принимают те решения, которые от них требует хозяин. Какой будет реакция в обществе - разгребать опять-таки хозяину.

–​ Во многих странах существуют законы, защищающие работников старшего возраста от увольнения, скажем, при сокращениях, в частных или в государственных компаниях. Насколько, по-вашему, адекватно понятие, которое вводится законом, рассматриваемым Думой, вот этот "предпенсионный возраст"? Особенно когда границы этого возраста так четко определены.

– Я думаю, это тот случай государственного вмешательства, который, скорее, может навредить, чем помочь. Ну ограничивают увольнение людей предпенсионного возраста. Это означает, что всякий работодатель десять раз подумает, прежде чем брать на работу таких людей или попытается уволить человека за год до наступления этого самого предпенсионного возраста. Рынок очень трудно обойти. Всегда на какие-то меры государственного вмешательства рынок находит свои ответы. Боюсь, так же будет и в этом случае.

–​ То есть ни о какой защите, по-вашему, речи не идет?

– Это защита по известному черномырдинскому принципу: хотели как лучше, а получили как всегда. Возможно, депутаты, которые пытаются защитить людей предпенсионного возраста, действительно хотят как лучше, но они не понимают или не хотят просто думать о том, как реально бизнес, как реально работодатель будут обходить эти запреты. А эти запреты, скорее всего, будут обойдены, если работодателю невыгодно сохранять пожилого человека на работе. Конечно, это не в каждом случае будет, потому что во многих случаях человека пожилого возраста выгодно сохранить, и многие люди работали уже по достижении пенсионного возраста. У людей с таким возрастом, может быть, мало сил, но есть опыт, есть знания. Так что в каких-то случаях люди так и будут продолжать работать, в каких-то бизнес найдет возможность их уволить другим путем.

–​ Закон, который сейчас рассматривается, это реакция на выступление Владимира Путина, которое в народе называют попыткой "смягчить" пенсионную реформу. С другой стороны, то, что вы говорите, в общем, достаточно очевидно. Неужели в Думе этого не понимают, неужели не понимают, что, в общем-то, реакция в обществе будет довольно негативная на подобный закон?

– Они могут это понимать, но, собственно, почему это должно их волновать? Они принимают те решения, которые от них требует хозяин. Какой будет реакция в обществе – разгребать опять-таки хозяину. Депутаты существуют для чисто технических операций, они нажимают кнопки при принятии определенных законов. Я думаю, что дальняя перспектива их мало волнует.

–​ Что мне тоже показалось странным, закон предполагает наказание за необоснованный отказ в приеме на работу и за необоснованное увольнение лиц предпенсионного возраста. В общем-то, необоснованный отказ в приеме на работу, особенно необоснованное увольнение –​ это уже нарушение законодательства, в данном случае возраст не должен иметь значения.

Это "хороший" способ для организации лишних наездов на бизнес

– Я думаю, что в каждом конкретном случае могут быть сложные судебные разбирательства, что считать обоснованным, что необоснованным. Вполне возможно, что с нашей судебной системой, которая, мягко говоря, очень далека от идеала, решения будут приниматься в пользу того, кто даст взятку, кто более влиятелен. Ну скорее, в пользу работодателя, а не работника. Так что здесь могут быть самые разные интерпретации этого закона.

–​ Там говорится о наказании в размере до 200 тысяч рублей и в размере заработной платы или иного дохода за период до 18 месяцев. Тут, на мой взгляд, довольно странного свойства цифры. Я понимаю, что 200 тысяч –​ довольно большая сумма по российским меркам, но такое ощущение складывается, что особенно в больших городах, возможно, выгоднее заплатить, чем держать ненужного, по мнению работодателя, работника. А доход за полтора года –​ это уже другой масштаб наказания. Вы согласны?

– Я думаю, что это как раз говорит об очень расплывчатом характере закона. Судья, если с судьей договориться, может вынести такое наказание, что, действительно, вы правы, выгоднее будет уволить работника и заплатить некоторый штраф, чем оставлять его. Но там есть и более жесткие наказания, вплоть до уголовных. Так что очень расплывчатая вещь этот закон.

–​ А как, по-вашему, должны защищаться права работников старшего возраста, которым может грозить увольнение?

Кончится тем, что уволенный пожилой человек будет просто пешкой в этой игре

– Я вообще скептически смотрю на то, что у нас можно защитить права. Обычно это ни к чему хорошему не приводит, и тот, кто сильнее, тот и добивается соответствующего результата. Другое дело, что ведь это "хороший" способ для организации лишних наездов на бизнес. Допустим, какие-то правоохранители хотят уничтожить бизнес, захватить его, поставить под себя. Они могут воспользоваться для этого любым поводом, скажем, увольнением какого-то работника, интерпретировать это увольнение как незаконное, и пригрозить вынести наказание работодателю по самым жестким правилам, предусмотренным этим законом. И кончится тем, что уволенный пожилой человек будет просто пешкой в этой игре, а реально это будет лишний повод для того, чтобы поставить бизнес под контроль силовиков.

У нас много расплывчатых законов такого рода, и в принципе, специалисты, которые занимаются изучением этого вопроса, обычно говорят, что как только вы начинаете вести бизнес, если это бизнес легальный, вы начинаете вести документацию, и если вы долго ведете документацию, то дальше чисто технический вопрос – найти в этой документации какие-то ошибки и прилечь вас к ответственности. Если всякие проверяющие будут долго разбираться, то по нашему законодательству все равно что-то вам смогут инкриминировать. Ну вот чем больше таких законов, тем тяжелее работать бизнесу.

–​ В таком случае что лучше –​ обойтись без закона, который сейчас рассматривает Дума, или принять его ?

Я бы в идеале не то что такие законы бы ликвидировал, я бы ликвидировал целый ряд государственных органов в принципе

– Я считаю, что любые меры государственного регулирования в стране предельно коррумпированной, где коррумпированы и правоохранительные, и судебные органы, любые меры такого рода работают на усиление силовиков и чиновников, а не на защиту людей. Формально кажется, что да, защищают. Реально защититься будет трудно, а вот наехать лишний раз на бизнес будет легче. Поэтому, в принципе, я бы в идеале не то что такие законы бы ликвидировал, я бы ликвидировал целый ряд государственных органов в принципе. Просто ни одного человека бы не оставил в таких органах, как Рособрнадзор, Роскомнадзор и тому подобные. Вот если их все ликвидировать, то это может поддержать нашу экономику. Если их плодить, расширять численно и принимать такого рода законы, то, в общем, получается то, что мы видим в нашей экономике уже десять лет, – стагнация. Страна вроде богатая, люди работать могут, бизнес прекрасно поднимался в начале нулевых годов, а имеем стагнацию, – говорит Дмитрий Травин.