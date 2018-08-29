Пенсионная "реформа" стала путинской

Президент России В.В.Путин взял на себя ответственность за повышение пенсионного возраста. Владимир Путин 29 августа лично одарил свой электорат: пенсионный возраст для мужчин как и было обещано властями повышается с 2019 года до 65 лет, для женщин он будет 60 лет вместо уже одобренных "Единой Россией" в Госдуме 63-х лет.

Это будет сделано при сохранении прежних налоговых льгот с 60 и 55 лет, повышений пособия по безработице (на 1 год) до 11 тысяч рублей.

Вводится административная и уголовная ответственность работодателей за увольнение в предпенсионном возрасте.

Произошел ли дефолт петрократического олигархического государства по его социальным обязательствам? Пошел ли президент на серьезные уступки в связи с массовыми протестами? Есть ли реальная альтернатива этой фискальной "реформе"? Отнесется ли народ, как выразился Путин, к происходящему грабежу "с пониманием"?

Обсудят Директор Института демографии Высшей школы экономики Анатолий Вишневский, и профессор доктор экономических наук Евгений Гонтмахер. Ведет передачу Михаил Соколов.

Прямой эфир программы "Лицом к событию" 29 августа в 19:05