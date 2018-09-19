RFE/RL приветствует решение ЕСПЧ, поддержавшего Наталью Седлецкую

Медиакорпорация Радио Свободная Европа / Радио Свобода приветствует решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), который встал на сторону главного редактора программы "Схемы" Натальи Седлецкой и указал правительству Украины на недопустимость доступа следователей к информации в ее смартфоне.

Президент RFE/RL Томас Кент назвал решение суда в Страсбурге важным подтверждением права журналистов на конфиденциальность источников и иной информации, которое также ограничивает свободу действия властей.

"Мы продолжаем твердо поддерживать Наталью Седлецкую и всех наших журналистов, которые выполняют свою миссию отважно и профессионально", – подчеркнул Томас Кент.

Ранее ЕСПЧ ввел в действие "Правило 39", применив обеспечительные меры, которые запрещают доступ к данным в телефоне Натальи Седлецкой на период с 18 сентября до 18 октября 2018 года. Это время дается защите журналистки для подготовки и направления полной жалобы в ЕСПЧ, которую суд будет рассматривать в приоритетном порядке.

10 сентября адвокаты Натальи Седлецкой обратились в ЕСПЧ с просьбой применить "Правило 39" и обезопасить источники антикоррупционных расследований журналистки от возможного раскрытия.​

Седлецкая требует остановить сбор Генеральной прокуратурой Украины информации о звонках, СМС, местах нахождения ее мобильного телефона за 1,5 года и заставить украинскую власть пересмотреть решение суда, выдавшего санкцию следователю на доступ к этой информации.