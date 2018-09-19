СМИ: целью фальсификаций в Приморье была именно отмена выборов

Массовые фальсификации на губернаторских выборах в Приморском крае начали специально для отмены результатов голосования. Об этом со ссылкой на источники сообщает The Bell.

По данным издания, решение о вбросах было принято в штабе кандидата от "Единой России" Андрея Тарасенко, когда стало понятно, что он проигрывает коммунисту Андрею Ищенко около 15 процентов голосов. Версию о том, что фальсификации начали именно с целью сорвать выборы, подтвердил неназванный источники The Bell в администрации президента России.

Второй тур выборов губернатора Приморского края состоялся 16 сентября. На них лидировал кандидат от КПРФ Андрей Ищенко, однако когда подсчет голосов уже завершался, вперед с незначительным отрывом вышел исполняющий обязанности губернатора, единоросс Андрей Тарасенко. Наблюдатели обратили внимание на необычные результаты на ряде участков, где за Тарасенко проголосовали якобы 100 процентов избирателей. Ищенко заявил о фальсификациях и призвал к акциям протеста, на которые вышли тысячи жителей Владивостока.

20 сентября избирательная комиссия Приморского края, как ожидается, примет решение об отмене выборов. На этом настаивает Центризбирком. Ищенко выступает против этого решения и новых выборов. Он требует отменить результаты голосования 16 сентября только на тех участках, где были зафиксированы нарушения, и признать его победу. Тарасенко, в свою очередь, поддерживает требование ЦИК.