Смертельно опасное расследование. Кто мог отравить Петра Верзилова

До сих пор достоверно не известно, как и от чего именно пострадал издатель "Медиазоны" и участник Pussy Riot Петр Верзилов, которого в тяжелом состоянии доставили в больницу 11 сентября. Врачи как в Москве, так и в Берлине, куда Верзилова перевезли на лечение - считают, что с высокой степенью вероятности речь идет об отравлении, но затрудняются определить конкретное вещество, которое могло вызвать такие симптомы: потеря зрения, речи, способности передвигаться.

Подозрение, что на жизнь Верзилова могли покуситься спецслужбы, у многих возникло сразу же - и укрепилось после того, как "Новая газета" сообщила, что в тот день, когда Верзилов попал в реанимацию, он должен был получить результаты расследования убийства в ЦАР Джемаля, Расторгуева и Радченко.

Илья Вайцман

Надо же, какая неожиданность? Просто удивительное совпадение, не находите?!

Александр Фельдман

Внезапно. Вот это да. Неужто уши Повара?

Анатолий Голубовский

Литвиненко, Владимир Кара-Мурза мл. (дважды его травили), Скрипали, Роули и Стерджесс (случайные жертвы). И вот теперь Верзилов. Прямо Медичи. XV век. Ну хорошо, XVI-й.

Леонид Волков

Про Верзилова.

Очень кратко и исключительно по ощущениям. Без доказательств, а исходя из методов и почерка.

Было два года тому назад нападение на мужа Любы Соболь, Сергея Мохова. Подошли на улице, ткнули шприцом в ногу, он без сознания. Откачали. Но, конечно, никакого расследования, никаких следов. И что интересно: не было никаких угроз и сигналов. То есть вот как будто просто была цель очень сильно напугать и показать вседозволенность. Мы знаем где ты, кто ты, можем с тобой сделать все что угодно. Пока не убиваем, но захотим — убьем, и нам тоже ничего не будет.

Вот с Верзиловым ведь очень похожая история. Насколько я понимаю, никто ему не угрожал, ничто не предвещало. Просто некто решил продемонстрировать свое всевластие самым гопническим способом из всех возможных.

На мужа Любы напали через несколько дней после того, как Люба раздолбала в ФАС многомиллиардный картель на закупках в Минобороны, картель, бенефициаром которого был Евгений Пригожин.

И как мы теперь знаем (вот этого кусочка паззла не доставало) — на Петра Верзилова напали через несколько дней после того, как он стал получать результаты некоего инициированного им независимого расследования гибели трех российских журналистов в ЦАР. Гибели, которая, конечно, является убийством, за которым стоит Евгений Пригожин.

Дмитрий Гудков

Верзилов был одним из участников расследования деятельности ЧВК Вагнера в ЦАР. И спасло его от смерти в Африке лишь то, что он отменил поездку, решив заняться акцией на финале ЧМ.

Спасло от смерти, но не от отравления.

И теперь уже ни одна Захарова не скажет, что это сделали "люди в тюрбанах" или африканские дикари.

Почему Пригожину так важно скрыть то, что наемники делают в Африке? Он повар, безусловно. Но чей?!

И рано или поздно мы узнаем, какие виолончели играют в ЦАР. А что они там есть - сомнений уже нет.

Анастасия Кириленко

Как я рада, что Петя не поехал в ЦАР.

А вообще, каждый должен заниматься своим делом...

Кирилл Шулика

А Чемпионат мира, кстати, Верзилову спас жизнь.

Анастасия Миронова

Люди, которые пишут "Да кому он нужен?" и при этом считают себя прогрессивными, вы действительно не знаете и не понимаете, чем занимается сейчас Петр Верзилов?

Человек нашел едва ли не самый эффективный способ употребить полученную славу и деньги - он открыл самое независимое сегодня в России СМИ о правозащите и очень действенную правозащитную организацию.

"Медиазону", которая сегодня занимается освещением и защитой прав заключенных, открыли Pussy Riot. Вы не знали? И все еще думаете, что травить Верзилова никому не нужно?

Николай Травкин

Германские врачи высказали соображение, что Петра Верзилова могли отравить. От такого яда резко ухудшается зрение, слух и человек начинает плохо ходить. Проявляются все симптомы неожиданно наступающей старости. Яду, наверное, дадут имя «старичок».

Евгений Ихлов

Согласно сообщениям профессов** знаменитой берлинской клиники "Шаритэ", Верзилов был отравлен высокой дозой скополамина*** (составная часть беладонны) и в бреду повторял имя Сечина ("не арестован ли тот").

Другие врачи называли скополамин чуть по иному "антихолинергические препараты" или "холиноблокаторы".

ОДНАКО, СКОПОЛАМИН - ЭТО "СЫВОРОТКА ПРАВДЫ"! (Действие хорошо показано в фильме «Меморандум Квиллера» 1966 года — режиссёр Майкл Андерсон по одноимённому роману Эллестона Тревора, сценарий Гарольда Пинтера).

Поэтому это никакое не "недоделанное отравление", скорее, неправильно подобранная доза для экстренного допроса.

Вопрос-вопросов: как это в Склифе не обнаружили атропиновый "передоз"?

Арестованный в июне 2003 года политзаключённый Алексей Владимирович Пичугин, бывший глава службы экономической безопасности РНК "ЮКОС", заявил, что во время допросов к нему применяли так называемую "сыворотку правды": 14 июля 2003 года его около шести часов подряд допрашивали с использованием подобного спецсредства (он сообщил, что был в этот день вызван на допрос и ему предложили кофе, который он выпил - потом Пичугин рассказал следователю, но тот не внес это в протокол допроса по делу Невзлина): "На 6 часов я потерял сознание. Мои сокамерники, один очень известный человек Игорь Сутягин, потом мне рассказывали, как я попал в камеру... Единственное, что я помню, это то, что вопросы, которые мне задавали, касались Ходорковского, Касьянова и финансовых потоков между этими лицами и ЮКОСом".

Версию, что возможное отравление Верзилова связано с его участием в расследовании гибели журналистов в ЦАР, поддержал Михаил Ходорковский: 20 сентября он выступил с заявлением, в котором предупреждает остальных участников расследования об опасности, которая им может угрожать.

Михаил Ходорковский

В первые же дни, изучив обстоятельства гибели журналистов в ЦАР и окружающую обстановку, я и мои коллеги пришли к выводу, что говорить о простом грабеже не приходится. Значит, расследование преступления будет опасным, а контроль за его участниками — плотным. Именно поэтому я сразу отказался от ведения расследования из Москвы в целом и от участия в нем Петра Верзилова в частности.



Центр нашего расследования находится в Лондоне. Мои сотрудники в Москве получали лишь отдельные поручения. Тем не менее, по крайней мере против одного из них готовилась крайне жесткая провокация с обвинением в сборе информации для подготовки теракта против Путина. Мы своевременно получили предупреждение и были вынуждены предложить человеку уехать из страны.



Одновременно нам стало известно о гибели в ЦАР при крайне странных обстоятельствах одного из свидетелей по делу.



Как теперь стало ясно, Петр Верзилов начал самостоятельное расследование, которое привело его к тем же людям, что и нас. В день получения отчета, как сообщили его друзья, он был отравлен. Исходя из имеющихся у меня фактов, я полагаю отравление реальным, а события взаимосвязанными.



Мне известно о еще нескольких группах, занимающихся этим расследованием. Хочу предупредить, что ситуация предельно опасна, а оглашение настоящих имен, вместо условных, обозначенных в отчете Петра и упомянутых его друзьями, может привести к новым жертвам.



Убедительно прошу коллег принять во внимание происходящее и не расшифровывать данную друзьями Петра информацию.

Те, кто отстаивает версию, что журналистов на верную смерть отправил сам Ходорковский, сочли, что это заявление только подтверждает их подозрения.

Гуглия Ситницкая

"Ходорковский связал отравление Верзилова с расследованием гибели журналистов в ЦАР‍" Ну то есть Верзилова тоже он.

Станислав Яковлев

Ребята, не стоит вскрывать эту тему. Вы молодые, шутливые, вам все легко. Это не то. Это не Чикатило и даже не архивы спецслужб. Сюда лучше не лезть. Серьезно, любой из вас будет жалеть. Лучше закройте тему и забудьте, что тут писалось. Я вполне понимаю, что данным сообщением вызову дополнительный интерес, но хочу сразу предостеречь пытливых - стоп. Остальные просто не найдут.

Сообщает Михаил Ходорковский.

Ах зачем же меня мама таким пытливым родила.

Многие продолжают связывать то, что случилось с Верзиловым, не с его участием в расследовании событий в ЦАР, а прежде всего с акцией на чемпионате мира по футболу.

Павел Чиков

Финал чемпионата мира в связи со статусом мероприятия — и особенно из-за присутствия на нем глав нескольких государств, включая Владимира Путина — имел высший уровень безопасности. Это основная ответственность ФСО, но также и служб безопасности других лидеров — Макрона, президента Хорватии. Акция PussyRiot была не плевком в адрес лужниковского отдела полиции и конкретного полковника, она уронила репутацию ФСО в глазах президента России и их зарубежных коллег. Такой выпад не мог остаться безнаказанным.

Громкий международный резонанс исключал возбуждение против Верзилова уголовного дела, но силовики вряд ли отказались от идеи «наказать» инициатора и организатора акции. Конечно же, все предпринятые в отношении Петра шаги неизвестны — почти наверняка за ним было наружное наблюдение, отслеживание его поездок, прослушивание телефонных переговоров. Но Верзилов — человек опытный и правила элементарной безопасности знает. Переговоры вёл в мессенджерах, телефоны и ноутбуки надёжно паролил.

Поэтому потребовалось время на сбор информации, разработку и реализацию операции. Положение ФСО в системе органов такое, что, когда она отвечает за безопасность, ей подчиняются все структуры. Приход участкового домой к Верзилову на следующий день после его ареста, внезапное вторжение неких оперативников в квартиру, изьятие компьютеров с их молниеносным возвращением невскрытыми без протоколов, постановлений суда и каких-либо формальностей, требование сдать мочу для анализа на наркотики, а затем задержание Ники с помощью ГИБДД в день акции протеста 9 сентября — безусловно, звенья одной цепи, а именно, оперативной разработки и поиска компромата на Верзилова.

Сотрудники "Медиазоны" восстановили полную хронологию того, что происходило в жизни Петра Верзилова непосредственно до и после отравления.

Смирнов

Анализы ничего не показали. При этом про отравление говорят и немцы, а до этого говорили московские врачи. Это не еда, не наркотики, а определенная группа лекарств – так говорили и в Москве и в Берлине. Да, теоретически можно допустить, что Петя сам себя отравил. Но кто его знает, понимает абсурдность этого предположения.



Значит было внешнее воздействие. Поскольку вопросов много, мы решили просто собрать факты, что происходило с Верзиловым в последнее время. А последние несколько дней до отравления описать максимально подробно, особенно тот день, когда он попал в больницу.



Пока Петя сидел его квартиру обыскивали, причем неофициально, технику почти сразу вернули, но испорченной. А также странное задержание Ники с ее подругой, двухдневный суд и еда из соседних кафе.

Александр Морозов

Медиазона вчера опубликовала подробный график дня Пети Верзилова, когда он был отравлен. Выяснилось, что он вел расследование убийства журналистов в ЦАР. Ходорковский сделал заявление о том, что данные, которые получил Верзилов, совпадают с теми, которые получила группа, ведущая расследование из Лондона.

Все это крайне мрачно. Пока Памфилова плачет о том, что ей не дают достроить "идеальную прозрачную систему выборов" и кое-где еще "на местах" продолжают "подбрасывать", на другом этаже жизни "тонтон-макуты", военные отставники, работающие на путинский "ближний круг", убивают, травят и запугивают людей. Возможностей у них много, контроля за ними никакого, государство никакого рвения в расследований этих дел проявлять не будет, гражданский контроль чем дальше, тем больше возможен только уже из-за границы (как в Латинской Америке 70-х гг.). Публика, посмотрев на действия двух киллеров в Солсбери, готова с облегчением вздохнуть, узнав, что весь этот анекдотичный мрак - это следствие борьбы ФСБ с ГРУ. (Это дает некоторую "надежду", так сказать. Поскольку в такой ситуации надеяться не на что, то "еврей" хватается за слухи о том, что между аппаратом "гиммлера" и аппаратом "геринга" идет какая-то борьба - и, может быть, победят пусть и "те, кто нас не любят", но "здоровые люди", а не "сумасшедшие". Надежды ложные, разумеется).

Олег Кашин

Среди загадочных обстоятельств отравления Верзилова стоит выделить те обстоятельства, при которых все началось – несколько дней подряд он, как на работу, ходил в Басманный суд, где судили его подругу Веронику Никульшину. За что судили? А вот буквально – черт его знает. Остановили на дороге за выезд на полосу общественного транспорта, потом задержали якобы за сопротивление полицейскому. Так обычно накануне акций протеста изолируют каких-нибудь активистов, и Никульшину как раз задержали в день митингов Навального против пенсионной реформы. Но она и не анонсировала митинги в соцсетях, и не участвовала в них, и вообще, кроме «той самой» акции в финале ЧМ-2018, не участвовала ни в чем. Ее держали в полиции два дня, два дня Верзилов ходил в суд, обедал в одних и тех же кафе около суда, был вообще легко доступен для любой слежки или чего похуже. В день его отравления Никульшиной присудили двое суток ареста – ровно столько, сколько она провела в полиции, – и отпустили. И если отравление Верзилова было покушением, то загадочная история с арестом его подруги выглядит очень нехорошо. Как будто целью ареста девушки и было выманить Верзилова в удобное для отравления место, то есть люди, которые его отравили, располагают возможностью задержать и судить нужного им человека. Интересно, что это за люди?