Крымский активист прекратил голодовку в СИЗО из-за болезни

Крымско-татарский активист Асан Чапух, находящийся в следственном изоляторе Симферополя, прекратил объявленную неделю назад голодовку из-за резко ухудшившегося состояния здоровья. Об этом сообщила у себя в Фейсбуке уполномоченный по правам человека Верховной Рады Украины Людмила Денисова.

По словам омбудсмена, Чапух не может самостоятельно передвигаться, к адвокатам его под руки выводили другие заключенные. Медицинскую помощь, которой активист добивался своим протестом, ему так и не оказали, подчеркнула Денисова.

Накануне МИД Украины направил Москве ноту протеста в связи с содержанием Асана Чапуха в СИЗО. Киев требует освободить активиста и еще более 70 граждан Украины, которых российские власти преследуют после аннексии Крыма.

Чапух, а также Бекир Дегерменджи и Казим Аметов были задержаны российскими правоохранительными органами в Симферополе 23 ноября 2017 года. Они обвиняются в вымогательстве денежных средств у гражданина Турции. При этом сторона защиты и сами арестованные утверждают, что лишь помогали вернуть деньги, похищенные у ветерана крымско-татарского национального движения Ведшие Кашка. Сама она умерла во время операции по задержанию активистов.