Мосгорсуд ликвидировал движение "СтопХам" по иску Минюста России

Московский городской суд по иску Министерства юстиции России ликвидировал общественную организацию "СтопХам", борющуюся с нарушениями правил дорожного движения и парковки. Об этом сообщает Интерфакс.

Иск был рассмотрен 21 сентября. Претензии Минюста были связаны с тем, что организация на протяжении длительного времени не предоставляла в ведомство данные о своей деятельности.

В марте 2016 года Мосгорсуд уже ликвидировал движение "СтопХам". Тогда Минюст заявил, что в деятельности НКО были выявлены "неоднократные грубые нарушения законодательства". Но затем Верховный суд отменил это решение.

"СтопХам" был основан прокремлевским движением "Наши" в 2010 году. Движение получило известность в интернете после многочисленных потасовок его активистов с автомобилистами. В 2014 году организация получила президентский грант.