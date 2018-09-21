Лавров: Россия делает все, чтобы не зависеть от США и доллара

Россия делает все необходимое, чтобы не зависеть от США и долларовой системы, заявил в пятницу российский министр иностранных дел Сергей Лавров. По словам главы МИД, доверие к американской валюте "очень резко падает" на фоне введения Вашингтоном новых санкций.

Речь идет о недавнем включении в санкционный список 33 российских физических и юридических лиц, связанных с оборонной отраслью и спецслужбами. Во вчерашнем заявлении Госдепартамента США говорилось, что это решение было принято в связи с "вредоносной деятельностью" российских военных и спецслужб в различных странах мира.

На минувшей неделе председатель правления российского государственного банка ВТБ Андрей Костин рассказал о плане по отказу от доллара США. Он, в частности, включает переход на другую валюту при проведении экспортно-импортных сделок и перевод юридических адресов крупнейших российских холдингов в российскую юрисдикцию.

В июле этого года в Конгресс США был внесен документ, в котором предлагается ввести запрет на проведение операций в США для крупнейших российских банков, включая Сбербанк, что фактически означает запрет на использование доллара этими финансовыми организациями.