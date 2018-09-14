Глава ВТБ Андрей Костин рассказал о плане по отказу от доллара США

Председатель правления российского государственного банка ВТБ Андрей Костин в интервью газете "Известия" рассказал о плане по отказу от доллара США, который состоит из четырех пунктов.

Во-первых, по словам Костина, план предполагает ускоренный переход на расчеты в других валютах при проведении экспортно-импортных сделок с иностранными государствами. В числе альтернативных валют он назвал евро, юань и рубль. Второе – перевод юридических адресов крупнейших российских холдингов в российскую юрисдикцию. Третий пункт плана – размещение еврооблигаций преимущественно на российских площадках. И последнее – лицензирование всех участников фондового рынка таким образом, чтобы они все работали по единым правилам, сказал глава ВТБ.

На днях Костин заявил, что ВТБ в случае попадания под новые санкции США может вернуть вкладчикам долларовые депозиты в рублях по курсу на момент снятия или перевести эти деньги в другой банк.

Вопрос о дедолларизации экономики России активно обсуждается в последнее время в связи с возможным ужесточением санкций США. В июле в Конгресс США был внесен документ, в котором предлагается ввести запрет на проведение операций в США для крупнейших российских банков, включая Сбербанк, что фактически означает запрет на использование доллара этими финансовыми организациями. Накануне Госдепартамент США заявил о планах ввести в ноябре в отношении России "суровые санкции" из-за отравления в Великобритании Сергея Скрипаля, которые также затронут банковский сектор.