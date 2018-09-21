Визит Лаврова в Сараево совпал с разгаром предвыборной кампании

Россия выступает за последовательное выполнение Дейтонских соглашений 1995 года, положивших конец войне в Боснии и Герцеговине, и призывает внешних игроков не претендовать на контроль над Балканами. Об этом в пятницу в Сараеве заявил министр иностранных дел Сергей Лавров, который прибыл с визитом в Боснию в разгар предвыборной кампании в стране. «Россия твердо исходит из безальтернативности Дейтонских соглашений. Поддерживаем суверенитет, территориальную целостность, независимость Боснии и Герцеговины», - заявил российский министр после переговоров в Сараеве. При этом он подчеркнул, что «внешние игроки не должны создавать на Балканах конфронтационных ситуаций и никто из этих внешних игроков не должен претендовать на то, что он контролирует Балканы, а остальным сюда вход заказан». Тем самым Лавров намекнул на недовольство политикой Евросоюза и НАТО в регионе, а также процессом евроатлантической интеграции.

В боснийской столице Лаврова принимали представители трехстороннего президиума (коллективного органа исполнительной власти) и министр иностранных дел Игор Црнадак. Боснийский коллега заверил Лаврова, что власти этой страны не намерены присоединяться к санкциям Евросоюза. Россия остается одним из значимых торговых партнеров БиГ, российский экспорт в эту страну в 2017 году вырос на 25% до 72,8 млн долларов, а импорт - до 121 млн долларов.

Представитель президиума БиГ Младен Иванич сообщил, что Лавров предложил боснийскому руководству присоединиться к проекту «Турецкий поток». Он также рассказал журналистам, что на встрече затрагивался вопрос о запрете на въезд в БиГ писателю Захару Прилепину. Наблюдатели обращают внимание, что визит Лаврова, который проходит через несколько месяцев после поездки Валентины Матвиенко, совпал с ключевым этапом предвыборной кампании в стране. Лавров сказал, что Москва будет уважать выбор, который сделают боснийцы на всеобщих выборах 7 октября. В то же время известно, что российские власти развивают тесные контакты с президентом Республики Сербской в БиГ Милорадом Додиком, который на этот раз выдвинул свою кандидатуру в президиум БиГ. Додик периодически оспаривает суверенитет БиГ и говорит о бесперспективности единого государства, однако это не мешает ему претендовать на пост в общебоснийском органе власти.

После встреч в Сараеве Лавров прибыл в Баня Луку – фактическую столицу Республики Сербской, где помимо политических встреч планируется церемония установки закладного камня русско-сербского центра православного духовного единства. Помимо Лаврова и Додика в ней примет участие и министр иностранных дел соседней Сербии Ивица Дачич. Предполагается, что это будет уникальный проект многофункционального значения. Центральное место в нем займет храм, посвященный царской семье Романовых. Милорад Додик ранее заявлял, что собирается посетить Россию в начале октября и встетиться с президентом Владимиром Путиным.