Герои и трикстеры. Эфир в 18.05

Почему героическое в классическом понимании начинает исчезать в эпоху романтизма? Возможны ли “настоящие герои” в постиндустриальную эпоху? Как и через какие социальные и политические механизмы проблематизируется герой в настоящее время?

Что выражает собой фигура трикстера в разные исторические эпохи? Почему она становится актуальной в ранние советские годы и затем во времена Перестройки? Как маска трикстера используется политиками и деятелями культуры? Трикстер и циник: две оппозиции.

Идея судьбы и коллективные аффекты: что стоит за маргинализацией героев и их странностями? Герои, инструкторы и звезды ютьюба: работа на публику и малая толика личной жизни. “Гениальный ученый” в кино и книгах как образ героя нового типа. Как возникло в России движение против кинофильма “Матильда” и как оно связано с новым медийным культом царя-мученика?

Татьяна Венедиктова, филолог (МГУ), автор доклада “Технология героического в век демократии”. Константин Габов, социолог, независимый исследователь, автор доклада “Нынче любят бессловесных: к карьере публичного интеллектуала в русскоязычном ютьюбе”. Елена Югай, антрополог, доцент "Liberal Arts college" ИОН РАНХиГС (Институт общественных наук Российской академии народного хозяйства и государственной службы) и Анна Кирзюк (Лаборатория теоретической фольклористики ИОН РАНХиГС), доклад “Герой всеобщего романа”. Полина Колозариди (НИУ ВШЭ), доклад “Ютьюб уже не тот: героическое прошлое и ностальгия”. Ольга Джумайло (Ростов, Южный федеральный университет), доклад “Гениальный ученый в художественном дискурсе 1980-2010гг”. В записи Марк Липовецкий, литературовед, профессор Университета Колорадо (США).

В видеотрансляции в воскресенье и понедельник в 18.05

Ведет программу Елена Фанайлова