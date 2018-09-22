В России проходят акции против повышения пенсионного возраста

В России в субботу проходят акции против повышения пенсионного возраста. В ряде городов они также должны состояться в воскресенье 23 сентября. Заявителями и организаторами протестных мероприятий являются КПРФ, Левый фронт, Народно-патриотический союз России, а также различные общественные движения и профсоюзные организации.

В нескольких городах на востоке России акции уже завершились. Во Владивостоке акцию в центре города не согласовали власти, но она все равно прошла. В Хабаровске вместо шествия состоялся митинг. О задержаниях не сообщалось.

В Москве на проспекте Сахарова днем пройдет согласованная с властями акция "Социальный марш миллионов". Агентство "Москва" сообщает, что проспект для этих целей перекроют почти на весь день. Лидер "Левого фронта" Сергей Удальцов принимает участие в акции несмотря на судебный запрет – после назначения административного надзора активисту нельзя участвовать в митингах и иных публичных мероприятиях.

9 сентября в десятках городов России прошли акции против повышения пенсионного возраста, организованные сторонниками оппозиционера Алексея Навального. В большинстве случаев мероприятия не были согласованы с властями. По всей стране задержали более тысячи человек.

В середине июля Государственная дума России одобрила в первом чтении правительственный законопроект о постепенном повышении пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Пенсионная реформа уже вызвала акции протеста в десятках городов России, а социологические службы зафиксировали снижение рейтинга Владимира Путина. Глава государства предложил снизить возраст выхода на пенсию для женщин до 60 лет, а также предусмотреть право досрочного выхода для многодетных матерей и ввести ответственность за увольнение работников предпенсионного возраста.

Сегодняшние акции проходят в преддверии рассмотрения закона о пенсионной реформе во втором чтении.