"Шел с российским флагом". Как отбывали наказание задержанные 9 сентября

В день всероссийской акции против повышения пенсионного возраста, 9 сентября, в Краснодаре были задержаны десятки человек – некоторых, уже попавших "на карандаш", силовики арестовали еще накануне, других задержали на самой площадке в центре города. Федеральный резонанс вызвал арест адвоката и политического активиста Михаила Беньяша, заявившего об избиении. Но в списке "политических" оказались и многие другие. Большинство из них уже отбыли административное наказание.

Радио Свобода пообщалось с двумя краснодарскими активистами, для которых эти десять суток оказались первым длительным административным арестом. О личном опыте, условиях в камерах и том, как можно с пользой провести время в спецприемнике, рассказали студент Вилен Демин и предприниматель Игорь Азаров.

Повестка на выходе

– Я сторонник Алексея Навального с 26 марта, именно с акции "Он вам не Димон". А на эту акцию я пошел, потому что категорически против пенсионной реформы, – рассказывает 21-летний Вилен Демин.

Хотел бы стать чиновником, чтобы менять систему изнутри

Помимо волонтерства в краснодарском штабе Навального, он консультант Движения сознательных отказчиков от военной службы и студент Академии маркетинга и социально-информационных технологий (ИМСИТ), где учится по направлению "государственное и муниципальное управление". Демин говорит, что хотел бы стать чиновником, чтобы менять систему изнутри. Сразу после выхода из спецприемника Вилену вручили повестку из военкомата.

В первый раз студента задержали 5 мая 2018 года, во время всероссийской протестной акции перед инаугурацией Владимира Путина. Городские власти предложили тогда штабу Навального отдаленную площадку, активисты отказались и вышли на несогласованную акцию в самый центр Краснодара.

– Я шел с флагом Российской Федерации. Возле краевой администрации шествие перешло в митинг, ОМОН стоял между администраций и людьми, тесня их и требуя расходиться. Начали жестко задерживать одну девушку, я с другими участниками скандировал: "Позор! Позор!" К нам подошел руководивший задержаниями полковник, поставил громкоговоритель прямо к моему уху и говорит: "Ты кому позор кричишь?".Тут же дал команду полицейским схватить меня, они волоком, на руках, унесли, – описывает Демин.

Суд арестовал его на сутки по ст. 19.3 КоАП ("Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции") – сотрудники МВД написали в рапорте, что вежливо попросили гражданина Демина предъявить паспорт, а он отказался. Этот административный приговор уже отменен в апелляции. Второй приговор – по ст. 20.2 КоАП ("Нарушение установленного порядка проведения публичного мероприятия") со штрафом в 10 тысяч рублей оставлен в силе.

Во второй раз активиста задержали 9 сентября при подходе к площадке, где проходила также несогласованная мэрией Краснодара акция против пенсионной реформы.

– Меня остановил полицейский, потребовал предъявить документы. Я понял, что если покажу паспорт, то меня задержат. Поэтому достал телефон и начал снимать. Полицейский заявил, что существует некий приказ, по которому всех, кто снимает их на видео, нужно доставлять в участок. Спрашиваю: на каком основании нельзя снимать? На каком основании вообще требуете документы? Без разговоров сотрудники МВД схватили меня и, видимо, по ошибке, запихнули в автобус с Росгвардией, – рассказывает Вилен. – Там сидело много сотрудников, они потребовали показать, что у меня в рюкзаке. Когда я отказался, его начали стягивать насильно. Чтобы не смогли снять лямку, схватился рукой за поручень. Тогда один сотрудник вытолкнул меня на улицу, меня сразу отвели в микроавтобус, в котором находились другие задержанные.

Протокол составили уже за повторное нарушение правил проведения публичного мероприятия, присудив десять суток ареста. Оказавшись в камере, Вилен стал требовать матрас и питание, потому что в первый арест пришлось спать на досках.

Не нужно бояться требовать соблюдения своих законных прав

– Сперва сотрудники шутили: может, как в отеле, трехразовое питание обеспечить? Да, говорю, так по закону положено. В итоге выдали матрас и еду. Не только мне, но и уже находившемуся в камере второму мужчине, который до этого спал на лавочке. Не нужно бояться требовать соблюдения своих законных прав, – считает Демин.

После акции 9 сентября спецприемники для административно задержанных в Краснодаре оказались переполненными. И Вилена с другими активистами отправили в такое же учреждение в Усть-Лабинск, который находится в часе езды от краевого центра. Там, по словам парня, бытовые условия были сносными. Задержанные в Краснодаре оказались в одной камере, где много общались, пили чай и каждый день ходили на прогулку. А также читали – представитель штаба Навального взял с собой книги, которыми охотно делился. Демин, например, прочел десять глав книги американского астрофизика Нила Тайсона о Вселенной.

– На завтрак была каша, правда, совсем несъедобная. Ее никто не ел. В обед – гречка с котлетой, от которой людям было плохо, но гречку можно было съесть. На ужин – пюре с рыбой, – описывает он меню. – Сотрудники относились положительно, в том числе общались с нами на политические темы – им было откровенно интересно, потому что мы оказались первыми "политическими" арестантами, оказавшимися в Усть-Лабинске.

Родители Вилена Демина относятся к его политической позиции с пониманием, в институте пока не знают про арест. Правда, родные переживают: и самому студенту, и родителям уже звонили с угрозами, руководство вуза пугало отчислением, а военкомат резко заинтересовался его персоной. Демин говорит, что если его призовут в армию, то он будет настаивать на альтернативной гражданской службе.

"На полуслове обрывала – отказать да отказать"

– В протесте я с 2011 года, в то время я учился и жил в Москве. Несколько месяцев назад переехал в Краснодар, – рассказывает предприниматель Игорь Азаров.

Первый раз его задержали 7 октября, почти год назад, в Краснодаре – на несанкционированном шествии по улице Красной. Суд приговорил его к общественным работам.

– Приехал к приставам, чтобы узнать – где работать-то? Они удивились: что я вообще тут делаю? Постановление на меня к ним не прибыло. Так и не отработал в итоге, никто не вызывал, – вспоминает Азаров.

Задержанных оказалось очень много, всех в этот день осудить не успели

На протестную акцию 9 сентября он опоздал. Шел с другим активистом по центральной улице. Тут их заметили полицейские и отвезли в отдел МВД Прикубанского округа Краснодара. Там, увидев первый приговор по 20.2 КоАП, сотрудники составили материал за повторное нарушение правил проведения публичного мероприятия. На следующее утро, с другими "политическими", повезли в суд. Задержанных оказалось очень много, всех в этот день осудить не успели – прождавшего своей очереди с восьми утра Игоря с еще тремя активистами вернули в камеры.

– Когда меня привели в камеру, там было шестеро человек, я седьмой, хотя рассчитана она на четверых. Я стал требовать, чтобы меня перевели в свободную. Минут через двадцать меня вызвали и отвезли в другое РОВД. На следующий день, уже 11 сентября, состоялся суд. Судья Прикубанского районного суда Краснодара Наталья Бодрова даже ходатайства не стала слушать, на полуслове обрывала – отказать да отказать, – описывает Игорь. – Административный арест я отбывал в Краснодаре, с активистами, которых задержали накануне акции, поэтому рассказывал им про задержания и вообще все, что случилось 9 сентября.

Условия в краснодарском спецприемнике Игорь Азаров дипломатично называет "очень сложными". Там, например, нет дворика для ежедневной часовой прогулки арестантов, которая им положена по закону. Этой проблеме много лет, вопрос о дворике неоднократно поднимался для обсуждения на различных площадках, но руководство кубанского главка МВД ничего не меняет, ссылаясь на отсутствие средств для оборудования прогулочной площадки.

Самое сложное – информационная изоляция

– Ту еду, которую нам выдавали, практически никто из задержанных не ел. Питались тем, что передавали с воли. У казенного супа вид был такой, что притрагиваться не хотелось, – вспоминает краснодарец. – Но сложным оказалась не отсутствие нормальной еды, а полная информационная изоляция. Новости можно было узнавать только в те 15 минут, которые давали на звонки.

Всем, кого превентивно задержали до акции 9 сентября, под копирку вынесли по семь суток ареста, они освобождались. Игорь оказался в камере последним "политическим". Его соседями были задержанные за хранение наркотиков, а также водители, не успевшие заплатить штрафы за нарушение ПДД.

Люди были в шоке от того, что побили нашего адвоката

– Мы общались, слушали друг друга. Обычные люди были в шоке от того, что побили нашего адвоката (отбывающий административный арест адвокат и политический активист Михаил Беньяш заявил об избиении во время задержания. – РС), вообще всей этой истории. Пытался агитировать сокамерников, чтобы приходили в штаб, но они откровенно опасаются, – говорит Азаров.

Акции протеста против повышения пенсионного возраста состоялись 9 сентября в десятках городов России. В 59 городах мероприятия согласовать не удалось, и только в двенадцати они были разрешены властями. По всей стране на улицы вышли от 60 до 80 тысяч человек, сообщил соратник Алексея Навального Леонид Волков. Более тысячи активистов оказались в отделениях полиции. В Краснодаре, по данным штаба Навального, в тот день были задержаны около сотни человек. И Вилен Демин, и Игорь Азаров говорят, что и дальше будут участвовать в протестных акциях. "Бояться не нужно, надо поступать, как велит сердце", – убежден Азаров.