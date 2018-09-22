Генеральная ассамблея ООН обсудит ситуацию в Крыму и Донбассе

Генеральная ассамблея ООН включила в повестку дня вопрос о "Ситуации на временно оккупированных территориях Украины". Как сообщает постоянное представительство Украины при ООН, рассмотрение вопроса поддержали 68 государств, 13 выступили против – это Россия, Беларусь, Армения, Бурунди, Иран, Сирия, Мьянма, Никарагуа, Судан, Куба, Казахстан, Филиппины и Венесуэла.

Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Киев совместно со странами Запада подготовил резолюцию Совета Безопасности ООН по ситуации в Донбассе. По словам министра, документ предусматривает введение на подконтрольные сепаратистам территории миротворческих и полицейских сил, а также замену местных самопровозглашённых властей международной администрацией.

Киев называет временно оккупированными территориями Крым и отдельные территории востока Украины. Крым был аннексирован Россией весной 2014 года. Тогда же началась война в Донбассе. С тех пор погибли тысячи мирных жителей и украинских военнослужащих. Киев обвиняет Москву в ведении необъявленной войны. Кремль отрицает участие своих войск в конфликте.

73-я сессия Генассамблеи ООН началась в Нью-Йорке 18 сентября.