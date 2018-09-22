В Москве задержали участников пикета в поддержку Сенцова и Балуха

В Москве полиция в субботу задержала двоих участников пикетов в поддержку украинского режиссера Олега Сенцова и крымского активиста Владимира Балуха. Как сообщает правозащитный портал "ОВД-Инфо", Марину Натапову и Константина Котова доставили в отел полиции района Арбат.

Украинский режиссер Олег Сенцов осужден в России на 20 лет по обвинению в подготовке терактов в аннексированном Крыму. Свою вину он не признаёт. 14 мая Сенцов объявил голодовку с требованием освободить из российских тюрем всех украинских политзаключенных. Его протест длится уже 132 дня.

Крымский фермер Владимир Балух в 2014 году вывесил на своем доме украинский флаг в знак протеста против вторжения на полуостров российских войск. После этого у него несколько раз проводились обыски. Во время последнего из них, зимой 2016 года, ФСБ России обнаружила патроны и тротиловые шашки. Фермер утверждает, что ему их подбросили.​ В августе 2017 года Балуха приговорили к 3,5 годам колонии. Позже его приговорили к пяти годам по делу о дезорганизации деятельности СИЗО. По версии следствия, Балух дважды ударил начальника изолятора.

Освободить Сенцова, Балуха и других украинцев, которых российские власти преследуют после аннексии Крыма, требует Киев, страны Запада, деятели культуры и международные правозащитные организации.