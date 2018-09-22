Глава МИД Ирана: ответ на теракт в Ахвазе будет "решительным"

Ответственность за нападение на зрителей и участников парада в городе Ахваз на юго-западе Ирана взяли на себя две террористические группировки – "Исламское государство" и "Арабское движение борьбы за освобождение Ахваза". Двое стрелявших террористов были убиты. Полиция арестовала еще двоих подозреваемых в причастности к нападению. Иранский государственный телеканал считает, что целью нападения должна была стать трибуна, где во время парада стояли местные чиновники.

Парады по случаю очередной годовщины начала ирано-иракской войны (1980 – 1988) проводится ежегодно во многих городах страны. Но теракт произошел только в Ахвазе, отмечает "Голос Америки". По некоторым сведениям, большинство погибших — члены иранской элитной боевой организации «Стражи исламской революции».

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что теракт был спланирован «региональными государствами-марионетками США» и приказал спецслужбам немедленно привлечь к ответственности всех виновных.

Мохаммад-Джавад Зариф, глава иранского МИД, обвинил в организации атаки «региональных спонсоров терроризма» и «их американских хозяев». Под «региональными спонсорами террористов» иранские чиновники обычно подразумевают Саудовскую Аравию и Израиль.

Зариф пообещал, что Иран ответит на нападение «быстро и решительно»