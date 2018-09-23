Корабли Украины прошли Крымский мост для строительства морской базы

Два корабля ВМС Украины прошли под арками контролируемого Россией Крымского моста во время следования из Одессы в Бердянск – город, где создается база украинского флота в Азовском море. Об этом сообщает "Украинский милитаристский портал". Речь идет о поисково-спасательном судне "Донбасс" и морском буксире "Корец". Примерно в это же время самолет-разведчик Boeing RC-135V Военно-воздушных сил США начал полеты вблизи Керченского пролива.

Корабль "Донбасс" планируется использовать для усиления инфраструктуры флота в Азовском море. На нем могут разместить штаб будущей базы, места для проживания военнослужащих, склады и другие помещения. "Корец" предназначен для буксировки и кантовки других судов. Оба судна были построены почти 50 лет назад. Из Бердянска им навстречу отправились малые бронированные артиллерийские катера "Кременчуг" и "Лубны", недавно спущенные на воду. Часть пути украинские судна прошли в сопровождении российских кораблей береговой охраны.

Председатель правления Украинского центра вооружений Тарас Чмут назвал нынешние маневры первым случаем, украинские военно-морские силы не просто реагируют на действия российской стороны, а "задают тон игре".

Эта операция последовала за действиями России, которая, по данным Госпогранслужбы, с апреля задержала в Азовском море более 150 иностранных судов, которые следовали в украинские порты. Москва совершает задержания на основании договора о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива. Украинские парламентарии предложили президенту страны Петру Порошенко денонсировать это соглашение. В середине сентября Госпогранслужба Украины объявила об отправке нескольких сотен спецназовцев в подразделения на Азовском и Черном морях для противодействия России.

В начале месяца Совет национальной безопасности и обороны Украины утвердил комплекс мер для защиты интересов страны в Азовском и Черном морях. В пресс-службе указали, что Киев намерен усилить военное присутствие в регионах, разместив там высокоточное оружие. Спустя две недели американский спецпредставитель по Украине Курт Волкер заявил, что США готовы передать Киеву дополнительное летальное оружие для усиления ПВО и обороны морского побережья в условиях, когда Москва пытается "усилить доминирование" в Азовском море.