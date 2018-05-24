Остров Крым: 74 года спустя

18-20 мая 1944 года в ходе спецоперации НКВД-НКГБ из Крыма в Среднюю Азию, Сибирь и Урал были депортированы все крымские татары (по официальным данным – 194 111 человек).

В эти майские дни, накануне и после 74-й годовщины депортации российские власти резко активизировали репрессии против активистов крымско-татарского движения в аннексированном Крыму.

Так, Украина возмущена задержанием и избиением в аннексированном Россией Крыму делегата Курултая крымско-татарского народа Асана Эгиза. Об этом у себя в твиттере написал министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"Люди исчезают и подвергаются репрессиям в Крыму. Мы протестуем против задержания и жестокого избиения делегата Курултая крымско-татарского народа Асана Эгиза. Похоже, Кремль считает, что такие преступления могут быть совершены безнаказанно", – подчеркнул Климкин.

Накануне машину Асана Эгиза остановили люди в форме. Установив личность делегата Курултая, неизвестные посадили его в микроавтобус с мигалками и увезли. Позднее адвокат Эгиза сообщил, что его подзащитного нашли в лесу со следами побоев и госпитализировали в больницу Симферополя.

Сам Асан Эгиз связал свое похищение с "тенденцией к преследованию крымских татар в Крыму" со стороны российских силовых структур. В местном управлении ФСБ накануне заявляли, что к ним не доставляли задержанного активиста.

Ситуацию в аннексированном Россией Крыму и репрессии Кремля против активистов крымско-татарского движения обсуждают правозащитники Сергей Ковалев и Мустафа Джемилев, адвокаты преследуемых крымско-татарских активистов Эмиль Курбединов и Николай Полозов.

Ведущий - Владимир Кара - Мурза - старший.