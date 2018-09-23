И Кафка, и Оруэлл. Наркотики на оппозиционном форуме?

Троих участников ежегодного Постинтеллектуального форума имени Ф. Кафки и Д. Оруэлла, который проходил в Калининградской области, задержали по подозрению в причастности к незаконному обороту наркотиков. В силовой операции участвовали несколько десятков бойцов спецподразделений. Подозреваемых показали по РЕН-ТВ и отпустили домой. Они отказались от медицинского освидетельствования. Атаки подобные этой случались на форуме и в прошлые годы.

"Интеллектуальный форум завершился нарковечеринкой" – под таким заголовком 17 сентября РЕН-ТВ показало сюжет о Форуме имени Ф. Кафки и Д. Оруэлла, который ежегодно проводится с целью обсуждения "актуальной социально-политической, культурной, философской и экономической повестки с известными журналистами, писателями, общественными деятелями, политологами - признанными экспертами в своем деле", как пишут организаторы на сайте мероприятия.

В этом году форум проводился в середине сентября в курортном городе Светлогорск. Там выступали бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман, один из лидеров партии "Яблоко" Лев Шлосберг, журналист Илья Азар, член президентского Совета по правам человека Николай Сванидзе.

"Я впервые выступил на форуме. Было около ста человек. Очень приятная, качественная аудитория. Когда выступаешь перед людьми, видишь их лица, оцениваешь вопросы, которые задают. Я был все дни форума на выступлениях других экспертов. Я, как политик, сделаю все, что в моих силах, чтобы защитить этот форум", – рассказал Радио Свобода Лев Шлосберг.

Сотрудники РЕН-ТВ вместе с силовиками появились в снятом для мероприятия отеле 17 сентября, когда участники форума разъезжались. Показанный по телевидению сюжет начинается с утверждения, что из номера отеля несколько дней пахло марихуаной – в полицию, якобы, пожаловались горничные. Когда приехала полиция, в номере оказались сотрудник благотворительной организации Константин Сарваниди, журналист Андрей Велесюк и Артем Пронюшкин – политтехнолог, помощник на общественных началах депутата Госдумы Дениса Москвина.

Они снимали по определенному сценарию, а мы стали невольными актерами постановочного кино

– С момента закрытия форума прошло полтора-два часа, я находился в номере с двумя коллегами, его участниками. – рассказал о произошедшем Артем Пронюшкин. – Вдруг в наш номер врывается, наверное, человек 20 в масках, выламывают дверь и с использованием дубинок производят жесткое задержание, точнее обездвиживание. В лучших традициях криминальных боевиков. Нам надели наручники, повалили лицом вниз. Задерживали как особо опасных преступников. Вместе с ними ворвалась съемочная бригада. Дальше, под светом софитов, началась съемка сюжета. Под камеру сначала велись какие-то разговоры про наркотики, марихуану. Но как только съемочная бригада выходила снимать окрестности, вооруженные люди в масках вели с нами разговоры про форум, про иностранных агентов и прочих предателях родины. В сюжет, кстати, разговоры про форум не вошли. Мне показалось, что они и не ожидали встретить в номере нас, взрослых серьезных людей, знающих свои права. Они, видимо, имели устоявшийся среди провинциальных силовиков стереотип об участниках мероприятий либеральной тематики: "отъявленные оппозиционеры", экстремисты, маргиналы и, конечно, наркоманы. Через несколько часов после задержания звучали фразы: "Что ж вы, такие серьезные взрослые люди, ездите по таким мероприятиям, должны же понимать, чем это может закончиться.

В сюжете РЕН-ТВ в номере видны две пластиковые бутылки с фольгой, похожие на приспособления для курения марихуаны. Артем Пронюшкин объясняет, что все было спланировано заранее:

– Они снимали по определенному сценарию, а мы стали невольными актерами постановочного кино. Пришли они к нам специально, или выбор на нас пал случайно – я не знаю. Скорее всего, выбор был случайный, и им было все равно, кто попадет под раздачу. Они принесли и поставили две пластиковые бутылки, сказали, что они – наши. Мне кажется, даже понятые видели, как они принесли бутылки. Оперативник взял какой-то сверток, добавил туда фольгу от бутылок, все смял и упаковал как вещественное доказательство. Бутылки, которые они называли приспособлением для курения, даже не стали приобщать к делу, просто оставили их. Нам не разрешали пользоваться телефоном. Я просил дать возможность хотя бы успокоить жену, но мне отказали. Телефон я получил спустя почти сутки после задержания.

Задержанные заявили, что не будут что-либо подписывать, участвовать в каких-либо процессуальных действиях без адвоката. Их продержали 16 часов в одиночных камерах, а на следующий день привезли в суд в Светлогорске. Там выяснилось, что их обвиняют лишь в административном правонарушении – отказе от медицинского освидетельствования наркотического опьянения.

Задержанные ходатайствовали о переносе разбирательства по их месту жительства, светлогорский суд на это согласился. Участники форума отбыли в Москву. Артем Пронюшкин говорит, что в аэропорту встретил съемочную группу РЕН-ТВ: они тоже летели домой. "В какой момент уголовные претензии к нам перешли в административные, мне непонятно. Хочу дождаться завершения административного дела и проконсультироваться с адвокатом", – говорит он о перспективах иска к сотрудникам РЕН-ТВ и обжалования действий силовиков.

В пресс-службе МВД Калининградской области на запрос Радио Свобода ответили, что у задержанных участников форума "было обнаружено и изъято 2 грамма наркотического средства растительного происхождения". О том, почему в задержании участвовало столько спецназовцев, калининградские полицейские не ответили.

Алексей Дегтярев, делавший сюжет для РЕН-ТВ, отказался отвечать на вопросы Радио Свобода, рекомендовав обратиться в пресс-службу телеканала.

Один из организаторов форума, Роман Романовский, рассказывает, что Дегтярев почему-то представлялся разным людям в Калининграде не только как сотрудник РЕН-ТВ, но и Федерального агентства новостей. Он пояснил, что хотя многие организаторы форума работают в Transparency International, Форум имени Ф. Кафки и Д. Оруэлла – отдельный от этой организации проект.

По словам Романовского, нынешние события – не первый инцидент, связанный с форумом. В 2016 году автомобилям некоторых участников порезали шины. В 2015 году на форум ворвались казаки и разбили фотоаппарат одному из участников: "Выяснилось, что это местные реестровые казаки, в то время известные командировками в Донбасс. В этом году их задействовали в охране Чемпионата мира по футболу".