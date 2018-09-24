Навального задержали на выходе из спецприемника после ареста

Оппозиционного политика Алексея Навального задержали сегодня рано утром на выходе из спецприемника сразу после того, как он отбыл 30 суток административного ареста. Об этом сообщил в твиттере соратник оппозиционера Леонид Волков.

Позже он написал, что Навального привезли в ОВД "Даниловский" и оформляют на него административное дело по статье "Нарушения при проведении митинга, которые повлекли вред здоровью человека".По словам Волкова, "это экзотическая статья", которая на его памяти "не применялась никогда". Максимальное наказание по статье — штраф до 300 тысяч рублей или 20 суток ареста. По мнению Волкова, в отношении Навального "фабрикуют" новое уголовное дело.

Новое дело в отношении Навального рассмотрит Симоновский суд Москвы, сообщила пресс-секретарь политика Кира Ярмыш.

В конце августа суд назначил оппозиционеру 30 суток административного ареста за участие в акции "Забастовка избирателей"28 января. Сторонники Навального объясняли его задержание и арест запланированной на 9 сентября акцией против повышения пенсионного возраста. Несмотря арест оппозиционера, его сторонники организовали акции в 83 городах России.

11 сентября глава Росгвардии Виктор Золотов вызвал Навального на "поединок", пообещав сделать из него "хорошую сочную отбивную". Это стало ответом на публикации Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) о предполагаемых нарушениях при закупках ведомством продуктов для сотрудников. Сам Навальный не смог ответить Золотову, так как находился под арестом. В Фонде борьбы с коррупцией заявили о готовности отвечать в суде за информацию, изложенную в расследовании.