Навальный ответит за всё

Утром 24 сентября на выходе из спецприемника после отбытия 30-дневного ареста вновь был арестован глава Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный. Оппозиционеру грозит новый 20-дневный арест за организацию протестов 9 сентября против пенсионной реформы.

Кандидаты ЛДПР Жириновского: в Хабаровском крае Сергей Фургал и во Владимирской области Владимир Сипягин,- выиграли 2-й тур губернаторских выборов у единороссов. Глава Хакасии Дмитрий Зимин снял свою кандидатуру до голосования якобы по состоянию здоровья. Второй тур пройдет через 2 недели с участием представителей КПРФ и "Справедливой России". Зюганов и Жириновский пообещали создание коалиционных правительств в этих регионах. В Прииморском крае выборы заново пройдут через 3 месяца.

Новый арест Алексея Навального прямо после выхода из тюрьмы, протестное голосование на выборах и проал "Единой России" обсудят политологи Кирилл Рогов и Евгений Минченко, политик, соратник Алексея Навального Константин Янкаускас, спецкорр "Новой газеты" Илья Азар, на связи кандидат КПРФ на пост губернатора Приморского края Андрей Ищенко. Ведет передачу Михаил Соколов.

Прямой эфир программы "Лицом к событию" 24 сентября в 19:05