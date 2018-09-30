Первый огонек. Артемий Троицкий слушает очень тихую музыку

Хедлайнер восемьдесят шестого выпуска программы "Музыка на Свободе"​ – британский популярный исполнитель Дэн Майклсон, творчество которого в России практически неизвестно – до такой степени, что в русскоязычном интернете информацию про этого певца не найти. Рок-критик Артемий Троицкий восстанавливает справедливость: оказывается, Майклсон успешно проносит через годы традиции английской бардовской песни. Это столь сугубая лирика, что на ее фоне зажигает даже "солнышко лесное".

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Дэн Майклсон отличается от других исполнителей тем, что он очень тихий. Интеллигентным русским слушателям к этому не привыкать: с детства-отрочества слушаем мы так называемых задушевных бардов. Дэн Майклсон, если проводить параллели с советскими шестидесятниками, больше всего похож на Булата Окуджаву. Он медленный, лиричный, он прекрасный поэт. "Волшебными и меланхоличными" назвала его песни газета Guardian; Окуджаве такие эпитеты тоже подошли бы. И хотя музыка Майклсона не так уж проста и аккомпанируют ему разные инструменты (все акустические, впрочем), главное для этого исполнителя – голос. Голос очень неправильный: скорее баритон, нежели тенор, с массой "грязных" обертонов, будто поет Дэн, не прожевав и не откашлявшись.

Начинал уроженец Лондона Дэн М. абсолютно традиционно: в 25 лет, в начале нулевых, начал сочинять песни и вскоре объединил вокруг себя несколько музыкантов, назвав группу Absentee, "Отсутствующий". Просуществовал этот квинтет с 2003 по 2008 год, выпустив три альбома. Это был рок, я бы сказал, "лирический альтернативный рок". Помню, что, послушав группу в те годы, я не слишком впечатлился. Затем ансамбль развалился на три части, Майклсон остался один и вступил на другую традиционную дорожку – "автора-исполнителя". При этом резко поменял стиль и саунд: все электрические инструменты, даже деликатные клавишные, послал подальше, сосредоточившись на стопроцентно натуральном звучании. При том что некоторые из его новых альбомов обозначены просто Dan Michaelson, а некоторые Dan Michaelson & The Coastguards ("Береговая охрана"), особой разницы между ними я не вижу.

Сентиментальный боевик Дэна Майклсона Breaking Falls

Первый самостоятельный альбом Майклсона, "Морская вода", вышел в 2009 году; за ним последовали еще шесть. В отличие от подавляющего большинства британских бардов, находящих вдохновение в родном фольклоре, Майклсон ориентирован скорее на североамериканских "поющих поэтов". В первую очередь он упоминает (естественно) великих Леонарда Коэна и Джонни Кэша. Один из своих альбомов, "Внезапная выдумка" (2011), он записал под впечатлением от жизни в провинциальном Техасе, после чего его зачислили в исполнители в стиле "американа", в певцы депрессивных баллад и деревенских блюзов. Более похожа на грациозную английскую музыку трилогия альбомов с Coasguards, завершенная в 2016 году альбомом "Память".

​Дэн Майклсон и "Береговая охрана" с композицией "Кости"

Песенка о первом огоньке

Новейший релиз Дэна Майклсона, "Первый огонек", – опять сольный и, как мне показалось, несмотря на оптимистичное название, проникнут мрачным настроением. Стилистически я бы его охарактеризовал как "фолк-минимализм" – абсолютно "голый" саунд, ни одного лишнего приятного и украшающего звука. Но главное в артистической палитре Майклсона – конечно, не инструментовка, а голос и манера пения. Если на более ранних записях ее можно назвать, скажем, "весьма расслабленной" или "усталой", то самые новые песни Майклсона навеивают скорее эпитет "умирающая"... Или, вспоминая название юношеской группы Дэна, "опустошенно-отсутствующая". Надеюсь, не из-за Брекзита. ​

Плей-лист программы "Музыка на Свободе" (выпуск 86):

1. Oxbow (USA). Cold & Well-Lit Place, LP Thin Black Duke

2. The Living Gods Of Haiti (UK/France). Killing Lotus, LP Bone Dry

3. Zvire Jmenem Podzim (Czech Republic). Koline, LP Zvire imenem Podzim

4. 10000 Russos (Portugal). Stakhanovets, LP 10000 Russos

5. Japanese Breakfast (USA). Road Head, LP Soft Sounds from Another Planet

6. Dan Michaelson (UK). Breaking Falls, LP Sudden Fiction

7. Dan Michaelson & The Coastguards (UK). Bones, LP Distance

8. Dan Michaelson & The Coastguards (UK). No Stone Unturned, LP Memory

9. Dan Michaelson (UK). First Light, LP First Light

10. Dream Machine (USA). The Illusion, LP The Illusion

11. Doctor Krapula (Colombia). Pendejos, LP Animal

12. Katalena (Slovenia). Čutim krvi utrip, LP Človek ni zver

13. Liima (Denmark/Finland). 1982, LP 1982

14. Venetian Snares & Daniel Lanois (Canada). Best P54, LP Venetian Snares X Daniel Lanois