Глава контрразведки ФРГ смещен с поста из-за "сочувствия к правым"

Правящая коалиция Германии во главе с канцлером Ангелой Меркель решила сместить главу контрразведки Ханса-Георга Маасена с занимаемой должности, заподозрив у него наличие националистических воззрений. Об этом сообщает The Guardian. Решение было согласовано неделю назад и утверждено накануне.

Маасен был раскритикован за сочувствие к представителям правых сил, когда выразил сомнения в том, что иностранцев в городе Хемниц, где недавно прокатилась волна антимигрантских акций, действительно преследуют. Он также предположил, что видеоматериалы, демонстрирующие действия радикалов в отношении беженцев, могут быть поддельными.

Теперь Маасен, возглавлявший Федеральную службу защиты конституции Германии, перейдет в министерство внутренних дел на пост статс-секретаря и станет фактическим помощником главы МВД. Таким образом, он не будет удален из системы государственной службы. Такой шаг стал результатом компромисса с министром внутренних дел, лидером консервативного Христианско-социального союза Хорстом Зеехофером, который выступал в защиту Маасена.

Другой участник коалиции – лидер социал-демократов (СДПГ) Андреа Налес – назвала этот компромисс ошибкой. Согласно опубликованному в четверг социологическому опросу, из-за принятого по Маасену решения 72 процента избирателей стали меньше доверять правительству.

Антимигрантские выступления в Хемнице начались 26 августа, после того как предполагаемые выходцы из Ближнего Востока убили в драке местного 35-летнего жителя. Массовые демонстрации выливались в беспорядки и столкновения с полицией. 3 сентября в Хемнице состоялся концерт против расизма и ксенофобии. На мероприятие под лозунгом "Нас больше" пришли около 50 тысяч человек. В нем участвовали популярные группы из разных городов страны.