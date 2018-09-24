Депутат Государственной думы России Наталья Поклонская предложила не повышать пенсионный возраст для россиян. Соответствующие поправки она внесла ко второму чтению законопроекта о пенсионной реформе.

Депутат предложила дать гражданам выбор: остаться работать или выходить на пенсию. Тем, кто продолжит трудиться, Поклонская предложила доплачивать по три процента от пенсии за каждый дополнительный год. Однако саму пенсию они начнут получать только после увольнения. Поклонская также предложила поправку, согласно которой граждане России, проработавшие 37 и более лет, имеют "безусловное право" выйти на пенсию вне зависимости от возраста.

Госдума собирается 26 сентября рассмотреть во втором чтении законопроект о повышении пенсионного возраста.

Поклонская стала единственным депутатом от партии "Единая Россия", проголосовавшим против повышения пенсионного возраста. Во фракции заявили о том, что намерены разобраться с поведением коллеги. В конце июля депутаты "Единой России" под разными предлогами не явились на заседание комиссии по доходам под руководством Поклонской. 13 сентября комиссия была расформирована.

В середине июля Госдума одобрила в первом чтении правительственный законопроект о постепенном повышении пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Пенсионная реформа уже вызвала акции протеста в десятках городов России, а социологические службы зафиксировали снижение рейтинга президента Владимира Путина. 29 августа в телеобращении глава государства предложил смягчить пенсионную реформу,снизив возраст выхода на пенсию для женщин до 60 лет (вместо 63).