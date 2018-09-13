Госдума упразднила комиссию, которую возглавляла Поклонская

В Государственной думе России упразднили комиссию по доходам, которую возглавляла депутат от "Единой России" Наталья Поклонская. Об этом сообщает телеканал "Дождь".

Комиссия по доходам была объединена с комиссией по этике. Ранее СМИ сообщали о том, что "Единая Россия" может лишить депутата своего поста в Госдуме из-за отказа поддержать пенсионную реформу.

Поклонская стала единственным депутатом от партии "Единая Россия", проголосовавшим против повышения пенсионного возраста. Во фракции заявили о том ,что намерены разобраться с поведением коллеги. В конце июля депутаты "Единой России" под разными предлогами не явились на заседание комиссии под руководством Поклонской.

В середине июля Госдума одобрила в первом чтении правительственный законопроект о постепенном повышении пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Пенсионная реформа уже вызвала акции протеста в десятках городов России, а социологические службы зафиксировали снижение рейтинга президента Владимира Путина. 29 августа в телеобращении глава государства предложил смягчить пенсионную реформу, снизив возраст выхода на пенсию для женщин до 60 лет (вместо 63).