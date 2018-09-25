В Москве депутату района Измайлово подкинули под дверь свиную голову

В Москве под дверь квартиры муниципального депутата района Измайлово Надежды Загордан подкинули свиную голову, в которую был воткнут нож. Такую же голову в понедельник вечером депутат обнаружила у двери квартиры матери. Загордан рассказала Радио Свобода, что уже не в первый раз сталкивается с угрозами в свой адрес.

Депутат связала "новые угрозы с очевидным намеком" с делом о предполагаемых нарушениях на 250 миллионов рублей при строительстве на Измайловском проспекте. Загордан также напомнила, что она и еще три муниципальных депутата выразили недоверие главе района и призывают его к отставке.

22 июня неизвестные разбили стекло в машине Загордан и залили салон бесцветной жидкостью. По её словам, это была кислота. Инцидент произошёл на следующий день после того, как она встретилась с главой управы района Измайлово Венерой Юмаевой, где обсудила вопрос о завышенных в несколько раз сметах и работах без документов при благоустройстве Измайловского проспекта.

Следственный комитет до сих пор не завел дело, а также не провел экспертизу жидкости, которой залили машину муниципального депутата.