В Кирове снова не согласовали акцию памяти Анны Политковской

Власти Кирова вновь не согласовали акцию памяти журналистки Анны Политковской в день ее убийства 7 октября. В этот раз в городской администрации заявили, что здание мэрии, у которого организаторы собирались провести мероприятие, будут ремонтировать. Об этом правозащитному порталу "ОВД-Инфо" сообщил заявитель акции Вадим Ананьин.

Активист считает ремонтные работы, назначенные на воскресенье, фиктивным поводом для отказа. В прошлом году власти также не согласовали акцию у мэрии, сославшись на якобы запланированное там мероприятие "Молодой гвардии", и предложили провести пикеты памяти Политковской в поселке Коминтерн, расположенном в тринадцати километрах от Кирова.

Правозащитник и обозреватель "Новой газеты" Анна Политковская получила известность как автор критических материалов о российской власти, о ситуации в Чечне – прежде всего о нарушениях прав человека в республике.​ 7 октября 2006 года журналистку застрелили в лифте ее дома в центре Москвы.

По делу об убийстве Политковской к пожизненному заключению были приговорены Сергей Хаджикурбанов и Лом-Али Гайтукаев, который умер в колонии в июне прошлого года по неизвестным причинам. К разным срокам лишения свободы приговорены еще трое: Рустам, Ибрагим и Джабраил Махмудовы. Родные и коллеги Политковской считают необходимым установить, кто именно заказал убийство, и предать его суду.