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С христианской точки зрения

Христианство и либерализм. Эфир в 17:32

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Есть ли общие цели у стремления к Богу и стремления к свободе? Об этом в программе «С христианской точки зрения» говорят либералы - верующий и неверующий - Александр Шаров-Делоне и Леонид Гозман. Эфир в 17:32.

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