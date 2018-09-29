Христианство и либерализм. Эфир в 17:32

Есть ли общие цели у стремления к Богу и стремления к свободе? Об этом в программе «С христианской точки зрения» говорят либералы - верующий и неверующий - Александр Шаров-Делоне и Леонид Гозман. Эфир в 17:32.
Есть ли общие цели у стремления к Богу и стремления к свободе? Об этом в программе «С христианской точки зрения» говорят либералы - верующий и неверующий - Александр Шаров-Делоне и Леонид Гозман. Эфир в 17:32.
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