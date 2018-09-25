Швейцария посчитала Абрамовича угрозой общественной безопасности

Швейцария отказалась предоставить вид на жительство бизнесмену Роману Абрамовичу, посчитав его источником угроз для общественной безопасности. По мнению властей, пребывание миллиардера на территории страны может нанести ущерб их репутации. Об этом сообщает газета "Гардиан".

О причинах отказа Абрамовичу стало известно во вторник после того, как бизнесмен проиграл судебное разбирательство швейцарской газете. Российский миллиардер пытался запретить публиковать подробности об отказе ему в виде на жительство.

В мае Абрамович получил гражданство Израиля, которое позволяет ему находиться в Соединенном Королевстве до полугода, однако не дает права на работу, в том числе на управление принадлежащим ему "Челси".

Абрамович стал первым крупным российским бизнесменом, который лишился британской визы из-за роста напряженности между Лондоном и Москвой. Такая мера в отношении олигарха была принята в рамках борьбы с отмыванием "грязных денег" из России. Решение последовало вскоре после попытки отравления Сергея и Юлии Скрипаль в Солсбери – инцидента, в котором британское правительство и его союзники обвиняют Кремль.