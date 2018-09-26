В компании чудесных ядов

Доброе утро!

Швейцария отказала Роману Абрамовичу в виде на жительство из-за угрозы общественной безопасности и репутации страны – это выяснилось после того, как суд отказал миллиардеру в требовании удалить из местных медиа материалы о его попытках получить вид на жительство и газеты выдали все им известное. А новости такие:

На Генассамблее ООН Дональд Трамп снова обрушился на Иран, опять раскритиковал Германию за “Северный поток-2”, отрицал доктрину глобализма и ругал социализм.

По данным “Росбалта”, ФСБ начала проверку в связи с утечкой в прессу данных Петрова и Боширова. Расследователи считают, что грядут уголовные дела.

Минторг США вводит санкции против еще 12 российских компаний.

Американского актера Билла Косби приговорили к тюремному сроку, в британской королевской семье состоялась первая гей-свадьба, а папа римский стал электронным резидентом Эстонии.

Not good!

В Нью-Йорке проходит очередная сессия Генассамблеи ООН, в связи с чем на трибуне произносятся речи, а в кулуарах все встречаются со всеми. Во вторник главным спикером был Дональд Трамп. Он констатировал большой прогресс в отношениях с КНДР, раскритиковал доктрину глобализма (“мировое правительство”) и социализм в лице Венесуэлы и Кубы, Россию упомянул только в порядке критики Германии за “Северный поток-2”, а свою основную риторическую мощь обрушил на Иран – “жестокий режим во главе с коррумпированным диктатором”, который не уважает своих соседей”, то есть Израиль. “Not good!” – сказал президент США. И демонстранты в Нью-Йорке были с ним согласны.

Президент Ирана назвал американские санкции “экономическим терроризмом”, а Евросоюз согласовал с партнерами по былой пятисторонней иранской сделке (США из нее вышли по инициативе Трампа) создание специального ведомства для расчетов с Ираном в обход санкций США.

Сегодня Дональд Трамп будет председательствовать на специальном заседании Совета безопасности ООН, посвященном ядерному разоружению. Тут, как ожидается, он поговорит о России. (Россию на Генассамблее представляет глава МИД, он планирует встретиться с госсекретарем США.) О России будет много говорить перед Генассамблеей и президент Украины Петр Порошенко.

Минторг США меж тем объявил, что вводит санкции против еще 12 российских компаний.

Расследования и их последствия

Агентство “Росбалт” утверждает, что ФСБ ищет виновников утечки в прессу анкетных данных (вернее, их отсутствия) Петрова и Боширова, которых британские власти обвиняют в отравлении Скрипалей и еще двух человек. Здесь один из соавторов расследования Сергей Канев рассказывает о мотивации своих информаторов (“обидно, что ГРУ развалили”) и предполагает, по какой статье заведут уголовное дело.

Издатель “Медиазоны” Петр Верзилов впервые с момента своего предполагаемого отравления написал в твиттер (“Провожу дни в дружной компании чудесных ядов”). Он находится под охраной немецкой полиции, потому что его близкие заметили за собой слежку. Здесь бывшая жена Верзилова Надежда Толоконникова подробно рассказывает об этой слежке и утверждает, что знающие люди видят в происходящем почерк “повара Путина” Евгения Пригожина – именно он курирует ЧВК Вагнера, деятельность которой в ЦАР собирались расследовать убитые российские журналисты, гибель которых, в свою очередь, расследовал Верзилов.

Кремль подводит итоги выборов

По данным источников “Ведомостей”, Кремль собирается “наказать” ЛДПР и КПРФ за слишком резвую самодеятельность на региональных выборах (Песков, естественно, все отрицает).

Здесь политолог Григорий Голосов внятно объясняет, что эти слухи появились в контексте торга. Возможные варианты будущего для новых губернаторов-неединороссов обрисованы здесь.

Как видит Ксения Собчак будущее Алексея Навального, читайте здесь (она считает его повторный арест обусловленным пенсионной реформой, которая, в свою очередь, обусловила несколько региональных провалов “Единой России”). Если в двух словах: будет хуже.

Пенсионная реформа и другие заботы Госдумы

Сегодня российский парламент рассмотрит во втором чтении проект закона о повышении пенсионного возраста. КПРФ собирается проводить пикет протеста прямо у здания Госдумы; накануне сторонники пламенного патриота Сергея Кургиняна зачем-то передали в приемную президента миллион подписей против реформы.

Госдума уже ввела уголовную ответственность за увольнение работников предпенсионного возраста. И заодно обязала организаторов митингов сообщать об отмене акции за день, а также запретила людям с непогашенной судимостью и НКО-“иностранным агентам” заниматься антикоррупционной экспертизой законов.

Репортер и активист

В Астане убита журналистка сайта Nur.kz, мать четверых детей, 37-летняя Ирина Бекетова. Кто и за что убил, неизвестно.

В Одессе по подозрению в нападении на местного общественного активиста Олега Михайлика (22 сентября кто-то выстрелил в него в упор) задержали троих граждан Грузии. Покушения на гражданских активистов в Одессе происходят очень часто, их расследование ничем не заканчивается. Вот тут ситуация описана подробно.

В остальном жизнь кипит

Минстрой России внедрит систему распознавания лиц в общественном транспорте, потому что это круто: ты только вошел, а с тебя уже списали деньги за проезд. И за одно отследили все твои перемещения. Называется “Умный город”.

Жаль, вывозить мусор система распознавания лиц не умеет – Челябинск утопает в отходах. Введен режим чрезвычайной ситуации.

81-летнего американского комика отправили в тюрьму за сексуальные домогательства.

В британском королевском семействе сыграли первую гей-свадьбу.

Папа римский стал электронным резидентом Эстонии.

В Швеции правые партии добились отставки премьера от левоцентристской коалиции. Европа стремительно правеет.

Пять ссылок

Музыка. Интервью с основателем британского ансамбля старинной музыки Taverner Choir, Consort & Players (о Бахе и словацком композиторе по фамилии Годар) или разговор с клавишником Rammstein про ГДР и панк как таковой.

Прекрасные художества. Глава из книги историка искусств Розины Нежинской “Саломея: образ роковой женщины, которой не было” или вступительная статья Юрия Петухова к трехтомнику работ советского художника Михаила Соколова (1885–1947), с картинками, занимательно.

Удивительная история жизни и фрагмент из книги Шандора Ленарда (1910–1972) – человека, о котором вы могли слышать как о переводчике “Винни-Пуха” на латынь. Самое подходящее противоядие от нынешних новостей.

Искренне Ваши,

Семь Сорок