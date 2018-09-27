Грабёж во втором чтении. Соцсети о голосовании за пенсионную реформу

Дума приняла во втором (а очень скоро примет и в третьем) чтении закон о пенсионной реформе.

Наталья Поклонская:

Законопроект о повышении пенсионного возраста ожидаемо был принят во втором чтении. К сожалению, большинство поправок, по своему содержанию и направленности способных смягчить экономический и социальный "удар" по простым людям, были отклонены (при моем голосовании "против" отклонения). В том числе и подготовленные мной, которые не было смысла даже выносить на отдельное голосование.

В связи с этим я голосовала "за" поправки, внесённые Главой государства и снижающие негативные последствия для людей. При этом в целом по всему законопроекту, его концепции и реализации в жизнь голосовать не стала по причине указанного ранее моего негативного отношения к данному закону.

Юрий Пронько:

Сегодня в мой адрес, после принятия решения о пенсионных изменения, сыпятся, не сказать, что много, но все же, письма, которые можно обобщить фразой: "Юрий, спасибо Путину, которого вы поддерживаете...".

Отвечу на эти доброжелательные послания следующим образом - да, я поддерживаю президента и его политику, но, как всегда, "заноза" в деталях. В части внешнего периметра, защиты суверенитета и национальной безопасности Отечества полная поддержка. В части повышения значимости духовных и нравственных ценностей, безусловно. Однако с главой государства у меня серьезные расхождения в части финансово-экономической политики, в т.ч. и по предстоящей пенсионной реформе. Убежден, что у страны более чем достаточно ресурсов, чтобы в плавном, щадящем варианте изменить нынешнюю систему пенсионного обеспечения, которая явно зашла в тупик.

В чем еще мы расходимся? Этому посвящены мои ежедневные посты и программы. Президент Путин - фундамент нынешней российской государственности, нравится это кому-то или нет, но это факт. Поэтому считаю, что тот запас доверия, который еще далеко не весь израсходован, имеющийся у главы нашего государства, необходимо "расходовать", пусть и не на популярные, но остро необходимые решения. Народ у нас мудрый, он поймет и поддержит. К сожалению, сейчас в "топку", на реализацию пенсионных изменений, брошен этот ценный ресурс. На примере последних выборов мы все убедились, что это был не совсем, мягко говоря, обдуманный шаг. В ситуации, когда стране противостоят силы, испытывающие ее на прочность, основа стала, пусть не много, но сыпаться, а это не допустимо. Функционально за экономику отвечает КабМин, вот он и должен нести всю полноту ответственности вместе с депутатским корпусом. Сейчас же все эти "слуги народа" спрятались за спиной президента. Это нормально? На мой взгляд, нет.

Так что не стоит меня пинать за поддержку президента. Объективно, сейчас ему замены нет. При этом данный факт не означает, что готов во всем соглашаться с ним, особенно в части социально-экономической проблематики.

Аббас Галлямов:

Общественность настолько увлеклась осмыслением неожиданных электоральных побед оппозиции, что совершенно не обратила внимания на состоявшееся сегодня второе - решающее - чтение законопроекта о повышении пенсионного возраста. Мы в очередной раз убеждаемся, что именно выборы - квинтэссенция политики. Чуть-чуть вдохни в них жизнь и они затмят собой все остальное.

Думаю, что эмоций на сегодняшний день у оппозиционной публики просто не осталось. Все было выплеснуто в предыдущую неделю. Возникло ощущение, что мы, мол, властям за эту ненавистную реформу уже отомстили. В результате, сегодняшнее голосование из политического события превратилось в технический акт. Наверное это и называется «выпуск пара».

Но, конечно, сказать, что "общественность не обратила внимания", нельзя. Обратила.

Дмитрий Аграновский:

‪Сегодня ЕРовское большинство в Госдуме, «избранное» при сомнительных обстоятельствах, принимает пенсионную реформу - самую циничную, антинародную и жестокую со времён Гайдара. Либеральный реванш. Русская весна закончилась.‬

Алексей Мельников:

Итак, постановлено – пенсионно грабить.

Госдума обнулила себя. Голосами за пенсионный грабеж.

Почти вся страна «против» – они, думцы, — «за». Митинги по стране третий месяц – против пенсионного грабежа. Они, думцы – все равно «за». Миллионы подписей против пенсионного грабежа. Несмотря на это, думцы – «за». Пикеты у Госдумы «против», думцам это безразлично – они вместе с Путиным «за».

Но тогда зачем вы, думцы, народу нужны, раз вы не для него работаете, а для Путина? Если вы не мнение народа отражаете, а мнение Путина? Если вы залезли людям в карман и отбираете заработанное?

Вы свое отыграли. Занавес.

Уходите из Думы и шагайте работать к Путину, раз вы его так цените – в его поместья. Поварятами в помощь Пригожину, садовниками, сторожами, охранниками, горничными, певчими и шоферами. Жириновский пусть швейцаром – дверь отворяет с поклоном и трясет, как мерин, почтительной головой.

Это будет честно.

Народ от вас устал. Вы ему больше не нужны. Поэтому уходите всеми своими тусклыми фракциями из Думы – едросы, жирики, мироновцы и комми.

Пусть будут новые, свободные выборы. Уже не вас, спалившихся на пенсиях.

Уходите. Уходите все. Очистите зал заседаний. Вон.

Серж Митрофанов:

Дума тупо идет к политической катастрофе. Мне сегодня один чел сказал, что он не хочет, чтобы реформа свернулась, потому что это продлило бы режиму жизнь. А так осталось только в гроб положить и закопать

Андрей Ищенко:

Фракция "Единая Россия", обладая квалифицированным большинством в Государственной Думе РФ, протащила во втором чтении пенсионную реформу в самой античеловечной её форме, отклонив все поправки КПРФ. Так и будет продолжаться, пока мы - Народ не лишим "Единую Россию" такого количества мандатов. От себя на уровне Приморья я гарантирую губернаторскую программу поддержки людей предпенсионного и пенсионного возраста. И теперь уже всем очевидно, что на выборы ходить необходимо, чтобы у оппозиционных партий была возможность противодействовать беспределу партии "Единая Россия". Ваш народный губернатор, Андрей Ищенко.

.

#народныйгубернаторищенко

Кстати, как раз с голосованием КПРФ возникла некоторая путаница.

Дмитрий Гудков:

Очередное дно Дума пробивает, как нож масло. Володин сегодня: "Наша зарплата выше, чем у тех, кто нас выбирал". Это спикер нижней палаты (номер опустим) так журит КПРФ, что они вместо пиджаков пришли в "протестных" майках. Могли бы, мол, и прибарахлиться на думские харчи.

Но Володин ведь прав. Их зарплата, на самом деле, выше, чем у тех, кого они обманывают на выборах. Ежемесячные 400 тысяч - и это даже у рядовых.

Не поймите неправильно: депутат должен получать много, чтобы быть независимым от чужого влияния, подкупа и т.д. Но при этом он должен быть профессионалом, действовать в интересах своих избирателей - а не быть аппендиксом уютной апшечки.

Но им - "избранникам" - хорошо и так. И можно презрительно напоминать друг другу, что у этих, которых они сегодня обокрали с пенсиями, зарплаты ниже.

А после этого дальше всасывать носом стаканы, играть в телефончики, выпивать в буфетиках и прочем образом радеть о народе. А чё он такой бедный? Сам виноват, наверно.

Между тем, КПРФ всей фракцией проголосовала за таблицу поправок к законопроекту.





Алексей Сабельский:

Сегодня все четыре фракции Госдумы голосовали за проект пенсионной реформы во втором чтении. Люди периодически интересуются, почему "Яблоко" не стремится объединять усилия в протестах с так называемой парламентской оппозицией. Так вот. Именно поэтому и не стремится.

Игорь Яковлев:

Я правильно понимаю, что депутаты от КПРФ пришли на второе чтение пенсионной реформы в футболках 55/60 и проголосовали за 60/65? о_О

Сергей Смирнов:

Госдума единогласно проголосовала за пенсионную реформу КПРФ и ЛДПР ахахахаха Рашкин ахахахахахахахахаха

Лев Шлосберг:

Есть такой способ насилия: сначала придушить до полусмерти, а потом чуть ослабить хватку, и вот уже жертве кажется, что стало можно дышать.

---

Так выглядит однопартийный парламент.

Фёдор Крашенинников:

Как я и написал сегодня в «Ведомостях», КПРФ и ЛДПР поддержали повышение пенсионного возраста. Ну и СР тоже.

А ведь все лето людям врали, что против.

Вот и голосуйте за любые другие партии - вас гарантированно обманут.

Виктор Мараховский:

Как сообщают нам дятлы агентств, Госдума приняла президентские поправки ко второму чтению пенсионного законопроекта.

Попутно была ратифицирована конвенция Международной организации труда, согласно которой пенсия должна составлять не менее 40% зарплаты.

Что тут любопытно: как и прочие поправки, путинское предложение о снижении нового пенсионного возраста для женщин с 63 до 60 приняли единогласно — "за" проголосовали 385 депутатов. Включая фракции КПРФ и ЛДПР, одержавшие умеренный триумф на местных выборах на волне категорического отрицания реформы в целом.

При этом на заседание системные оппозиционеры системно пришли в футболках с протестующей надписью "63" (заранее зная, что цифра будет снижена). Чем вызвали несколько ироничное замечание председателя ГД: "Коллеги, на зарплату депутата можно пиджак купить и галстук тоже, у нас заработная плата выше намного, чем у тех, кто нас избирал".

...Быть оппозицией - это искусство. Одновременно приходится быть "скучными чиновниками в пиджаках", имеющими дело с цифрами, и народными трибунами в трактористских майках, мечущими эмоциональные заряды в толпы граждан.

Ну ладно, с толпами этой осенью не сложилось. В миллионные паблики.

Иногда одновременно не получается, и в форме одежды наблюдается путаница.

Дарья Митина:

Пришли сегoдня на пленарку в майках с эмблемoй прoтив пенсиoннoй рефoрмы, пoпиарились перед камерами, пoпoзирoвали и.... с чувствoм выпoлненнoгo дoлга прoгoлoсoвали за путинские пoправки к закoнoпрoекту вo втoрoм чтении. Надеюсь, смысл путинских пoправoк все пoмнят - пoвысить пенсиoнный вoзраст для женщин с 55 дo 60 лет.





Однако за законопроект как таковой коммунисты всё же не голосовали.

Кроме одного депутата - за пенсионную реформу "проголосовал" Жорес Алфёров, которого в зале заседаний не было вовсе. Сосед великого физика пояснил, что просто неловко поставил на стол бутылку воды.

Кирилл Шулика:

Вот повыбирают непонятно кого, разбирайся потом.

Алёна Попова:

У нас в Госдуме 450 депутатов на 147 млн. граждан России. То есть один депутат представляет порядка 327 000 граждан. Многим депутатам кажется, что они находятся не в парламенте, а в цирке. Ха-ха, ставил бутылку и случайно проголосовал от лица 327 000 граждан - вот забавно ему. Коллеги тоже посмеялись. Посмеялись и разошлись. Никто ничего исправлять и не собирается.



Грустно смотреть, что собой представляет сейчас наш парламент. А ведь это главный законодательный орган страны. Там должны быть 450 лучшие из лучших россиян, выбранных для представления огромной 147-миллионной страны. Депутат должен с волнением голосовать за каждый законопроект, боясь подвести сотни тысяч людей, которые наделили этого человека полномочиями представлять их в этом важнейшим органе государственной власти.



Проголосовали за другого человека, переставляя бутылку воды? Депутат, как вы вообще оказались в Государственной думе Федерального собрания Российской Федерации?

Евгений Калюков:

Я только надеюсь, что в случае с Ил-20 в Минобороны никто вот так же бутылку не ставил. И что ядерную войну какой-нибудь водохлеб вот так не начнет