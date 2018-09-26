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Лицом к событию

Путин отнял 5 лет пенсии

Сергей Митрохин во время акции против повышения пенсионного возраста у Госдумы РФ. Фото ТАСС

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Последствия пенсионной "реформы" обсуждают: экономист член-корреспондент РАН Руслан Гринберг, экономист и политик, член Политсовета Партии перемен Дмитрий Некрасов, член Политкомитета партии "Яблоко" Сергей Митрохин, депутат Государственной Думы России от партии "Справедливая Россия" Олег Шеин.

Ведет передачу Михаил Соколов.

Прямой эфир программы "Лицом к событию" 26 сентября в 19:05

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