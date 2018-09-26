Путин отнял 5 лет пенсии

Последствия пенсионной "реформы" обсуждают: экономист член-корреспондент РАН Руслан Гринберг, экономист и политик, член Политсовета Партии перемен Дмитрий Некрасов, член Политкомитета партии "Яблоко" Сергей Митрохин, депутат Государственной Думы России от партии "Справедливая Россия" Олег Шеин.
Ведет передачу Михаил Соколов.
Прямой эфир программы "Лицом к событию" 26 сентября в 19:05
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