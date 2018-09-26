Бывший премьер-министр Франции претендует на пост мэра Барселоны

Бывший премьер-министр Франции намерен баллотироваться на пост мэра Барселоны. Мануэль Вальс заявил, что будет независимым кандидатом. Однако его уже готова поддержать либеральная партия "Граждане", которая выступает против отделения Каталонии от Испании.

Выбора мэра Барселоны пройдут в следующем году. Чтобы участвовать в них, Вальс пообещал на следующей неделе покинуть пост депутата Национального собрания Франции. Об этом сообщает France-Presse.

Вальсу 56 лет. Он родился в Барселоне, но еще в детстве его семья переехала во Францию. В 2012 году Вальс был назначен министром внутренних дел страны, а в 2014-м стал главой правительства Франции.

В настоящее время пост мэра Барселоны возглавляет Ада Колау. Лидер движения за отделение Каталонии от Испании Карлес Пучдемон в ответ на планы Вальса участвовать в выборах главы столицы региона заявил, что французский политик не знает Барселону и неизвестен ее жителям.