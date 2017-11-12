Премьер Испании призвал каталонцев вытеснить сепаратистов из парламента

Премьер-министр Испании Мариано Рахой призвал каталонцев вытеснить сепаратистов из регионального парламента в ходе очередных выборов в декабре.

Обращаясь к собранию в Барселоне своей Народной партии (ПП) 12 ноября, Рахой призвал к участию в выборах "молчаливого большинства", чтобы, как он выразился, "преобразовать голос в выбор". Визит Рахоя стал его первой поездкой в Барселону с тех пор, как две недели назад Мадрид ввел прямое правление в Каталонии.

Несколько каталонских сепаратистских лидеров были задержаны испанскими властями за одностороннее провозглашение независимости. Им предъявлены обвинения в мятеже и злоупотреблении государственной властью. Сообщается, что 11 ноября около 750 000 демонстрантов вышли на улицы Барселоны, чтобы потребовать их освобождения.

Процветающий регион Каталония провозгласил 27 октября независимость от Испании после референдума, который власти в Мадриде признали незаконным. Центральное правительство Испании временно приостановило автономию региона, отправило в отставку главу Каталонии Карлеса Пучдемона и других региональных чиновников и назначило досрочные выборы на 21 декабря.