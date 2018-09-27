Кандидат в Верховный суд США отверг в Сенате обвинения в домогательствах

Кандидат в Верховный суд США Бретт Кавано на слушаниях в Сенате отверг обвинения в изнасиловании. Несколько женщин обвинили его в домогательствах на одной из студенческих вечеринок в начале 80-х годов.

Выступая в Сенате, Кавано заявил, что не присутствовал на вечеринке, о которой говорили преполагаемые жертвы насилия. Юрист рассказал, где он был в тот уикенд, привёл даты и имена друзей, с которыми проводил время.

На слушаниях также дала показания одна из женщин, обвинивших Кавано – Кристин Блэзи Форд. При этом сам кандидат в Верховный суд США заявил, что не помнит, чтобы встречался с Форд на какой-либо вечеринке.

Белый дом также отрицает обвинения в адрес Кавано, называя их попыткой демократов сорвать назначение судьи, известного своими консервативными взглядами. Лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконнелл сообщил, что голосование в комитете по утверждению кандидатуры Кавано состоится в пятницу.

Президент США Дональд Трамп внес кандидатуру Кавано после отставки судьи Энтони Кеннеди. Демократы опасаются, что, если Кавано станет судьей Верховного суда, баланс сил в суде изменится в пользу консерваторов. Окончательное голосование в Сенате по утверждению судьи может состояться на следующей неделе.