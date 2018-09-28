Reuters: США впервые применили истребитель F-35 в бою

Соединенные штаты впервые применили в бою многоцелевой истребитель пятого поколения F-35, сообщает Reuters со ссылкой на источник, пожелавший остаться анонимным.
Собеседник агентства утверждает, что самолет взлетел с авианесущего десантного корабля USS Essex в Аравийском море и нанес удар по объекту в Афганистане, связанному с радикальным исламским движением "Талибан" (запрещено в России).
По словам источника Reuters, боевой вылет произвел самолет модели F-35B, способный взлетать с короткой полосы и приземляться вертикально.
Официального подтверждения этой информации нет.
Первой страной, которая применила F-35 в бою, считается Израиль, власти которого в мае сообщили о первом боевом вылете истребителя.
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