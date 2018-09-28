Reuters: США впервые применили истребитель F-35 в бою

Соединенные штаты впервые применили в бою многоцелевой истребитель пятого поколения F-35, сообщает Reuters со ссылкой на источник, пожелавший остаться анонимным.

Собеседник агентства утверждает, что самолет взлетел с авианесущего десантного корабля USS Essex в Аравийском море и нанес удар по объекту в Афганистане, связанному с радикальным исламским движением "Талибан" (запрещено в России).

По словам источника Reuters, боевой вылет произвел самолет модели F-35B, способный взлетать с короткой полосы и приземляться вертикально.

Официального подтверждения этой информации нет.

Первой страной, которая применила F-35 в бою, считается Израиль, власти которого в мае сообщили о первом боевом вылете истребителя.