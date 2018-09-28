В Омске после сообщения о пытках в колонии началась проверка

В Омске прокуратура начала проверку после сообщения о пытках в колонии. Как рассказали корреспонденту “Сибирь.Реалии” в пресс-службе ведомства, в первую очередь планируют проинспектировать лечебно-исправительное учреждение №10. Именно на него ранее в своем Facebook пожаловался депутат Госдумы Сергей Шаргунов.



Накануне он опубликовал на своей странице в соцсети отрывки из писем заключенных. Побывавшие в лечебно-исправительном учреждении №10 сообщали, что “попали в концлагерь”. Они рассказывали о насилии, избиениях, раздевании догола. По словам депутата, поводом могло стать любое недовольство заключенными со стороны сотрудников. Кроме региональной прокуратуры он также направил заявление в Генеральную прокуратуру с требованием срочно провести проверку.

В управлении Федеральной службы исполнения наказаний по Омской области в ответ на обвинения заявили, что информация об избиениях в их учреждении “не соответствует действительности”. В ведомстве проводили внутреннюю проверку и не выявили нарушений.

Ранее в Омской области суд признал виновным инспектора отдела безопасности исправительной колонии №7 Василия Трофимова в поощрении пыток осужденных.



Тема пыток в исправительных учреждениях привлекла внимание общественности после публикации видео, на котором сотрудники ярославской исправительной колонии избивают заключенного. После публикации были арестованы 12 сотрудников исправительного учреждения, а Федеральная служба исполнения наказаний пообещала, что проверит все случаи применения насилия в колониях и в СИЗО.