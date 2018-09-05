В Омске осужден сотрудник местной колонии, поощрявший пытки

В Омске на два года колонии осудили сотрудника местной исправительной колонии №7 (ИК-7), поощрявшего пытки и издевательства над заключенными. Василия Трофимова признали виновным в превышении должностных полномочий, сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета.

По информации ведомства, сотрудник колонии руководил группой заключенных, которые избивали и унижали вновь прибывших осужденных. Трофимов якобы наблюдал за пытками и поощрял их. По словам одного из бывших заключенных, сотрудник колонии надевал на осужденных ошейник, заставлял лаять и выполнять команды.

Ранее московской адвокат Мария Эйсмонт рассказала о том, что в омскую ИК-7 отправляют заключенных, которые жалуются на условия содержания. Там осужденных избивают, пытают током и вешают на решетки.