СМИ: журналист ЦУР Канев покинул Россию из-за провокации

Журналист Центра управления расследованиями (ЦУР) Сергей Канев покинул Россию, узнав, что его собираются обвинить в попытке выяснить маршрут движения кортежа Владимира Путина. Об этом сообщает онлайн-издание "Проект" со ссылкой на собственные источники – в том числе и в окружении Михаила Ходорковского, который финансировал ЦУР.

Сам Ходорковский рассказал телеканалу "Дождь", что Канева пришлось вывезти из России, поскольку журналист "попал в очень жесткую провокацию, связанную с попыткой обвинения его в организации теракта против главы государства".

По словам бывшего главы ЮКОСа, сейчас связанная с ним расследовательская группа выясняет обстоятельства гибели в Центральноафриканской Республике журналистов, снимавших фильм о российских наемниках. Расследование велось из Лондона, а в Москву передавали лишь часть сведений, но и этого было достаточно для провокации в отношении Канева, считает Ходорковский.

Журналисты Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко были убиты в Центральноафриканской Республике в конце июля. Они снимали для Центра управления расследованиями, который спонсировал Михаил Ходорковский, фильм о российских наемниках из "частной военной компании Вагнера". Ее связывают с близким другом Владимира Путина бизнесменом Евгением Пригожиным.

После гибели журналистов Ходорковский прекратил финансирование Центра управления расследованиями, а главный редактор проекта Андрей Коняхин покинул свой пост.