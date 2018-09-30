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В Сирии вооружённая оппозиция опровергает свой уход из Идлиба

Беженцы в провинции Идлиб выходят с территории, подконтрольной повстанцам.25 сентября 2018

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Сирийские повстанцы опровергли свой уход из демилитаризованной зоны близ Идлиба. Об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на представителей повстанцев в воскресенье, 30 сентября. "Мы решительно отрицаем, что "Файлак аль-Шам" покинула свои позиции на юге и западе провинции Алеппо", – заявил один из командиров "Национального фронта за освобождение", который входит в протурецкую группировку "Файлак аль-Шам".

Другие источники в лагере повстанцев также опровергли свое отступление. Об отводе танков и крупнокалиберных орудий из зоны близ Идлиба утром сообщили в Сирийском центре мониторинга нарушений прав человека (базируется в Ковентри, Великобритания).

Вывод отрядов повстанцев должен был проводиться в соответствии с договоренностью президентов Турции и России Реджепа Эрдогана и Владимира Путина, достигнутой на недавней встрече в Сочи. Было решено вывести из демилитаризованной зоны шириной 15-20 километров все тяжелые вооружения и вооружённые отряды противников Асада.

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