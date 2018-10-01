В РФ для поддержки Дерипаски могут разрешить продажу пива ночью

Министерство промышленности и торговли России предлагает снять запрет на продажу пива и других слабоалкогольных напитков в алюминиевых банках в ночное время и в нестационарных торговых точках (киосках и ларьках). Об этом сообщает "Коммерсантъ", ссылаясь на оказавшийся в его распоряжении разработанный министерством проект поправок к закону о регулировании производства и продажи алкогольной продукции.

В пояснительной записке к законопроекту указано, что он разработан для поддержки российской алюминиевой промышленности, пострадавшей от санкций США: "российские производители алюминиевой продукции столкнулись с серьезным сокращением спроса".

При этом единственным производителем алюминия в России является "Русал" Олега Дерипаски. Эта компания, как и сам бизнесмен, в апреле была включена в санкционный список США. Помимо поддержки бизнеса Дерипаски, законопроект, как указано в пояснительной записке, будет способствовать развитию пивоваренной отрасли, снижению потребления крепкого алкоголя и его суррогатов, росту доходов бюджетов. По данным "Коммерсанта", однако, против поправок возражает Федеральная антимонопольная служба.

Запрет на продажу пива в ночное время и в киосках действует в России с 2013 года.