Вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев объявил о завершении карьеры в сборной России по футболу. Он выступал за национальную команду с 2004 года.

По словам Акинфеева, пиком его карьеры было выступление в сборной на чемпионате мира по футболу в России, где он был капитаном команды. Спортсмен заявил, что ему становится труднее играть "на два фронта" и переносить нагрузки. "Пришло время уступить дорогу более молодым коллегам и сосредоточиться на выступлениях за свой родной клуб, ПФК ЦСКА", – заявил Акинфеев.

На чемпионате мира 2018 года Акинфеев был одним из лидеров национальной команды. В матче за выход в четвертьфинал турнира между Испанией и Россией Акинфеев отбил два удара в серии пенальти.