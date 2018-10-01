Посла Южной Кореи вызвали в МИД из-за задержания российского судна

Посол Южной Кореи У Юн Гын вызван в Министерство иностранных дел России из-за задержания российского судна "Севастополь" в порту южнокорейского города Пусан. Об этом сообщает Интерфакс.

Дипломату сделали представление и потребовали от Южной Кореи выпустить российское судно из порта.

Российское судно "Севастополь" было задержано 29 сентября. Оно принадлежит судоходной компании "Гудзон", которая находится под американскими санкциями. Минфин США заявляет, что некоторые российские суда, по всей вероятности, осуществляют в открытом море нелегальную перегрузку очищенных нефтепродуктов северокорейским получателям.